LA PROF DI MATEMATICA PIÙ BRAVA D'ITALIA, LORELLA CARIMALI FINALISTA AL PREMIO MIUR: "INSEGNO CON IL TEATRO" - Lorella Carimali è una delle migliori professoresse d'Italia: l'insegnante di matematica al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano è una dei dieci finalisti del Teacher Prize, istituito quest'anno dal Miur. Si è distinta per un innovativo metodo di insegnamento della materia, che permette ai suoi studenti di usare e padroneggiare gli strumenti matematici. Carimali sostiene che la matematica non possa essere ridotta a calcoli, quindi l'ha abbinata al teatro: con l'aiuto di una compagnia teatrale, i suoi alunni hanno scritto e portato in scena uno spettacolo su un argomento matematico generico. Il progetto è stato riservato a 22 studenti, di quattro scuole e classi diverse, accomunati dall'avere l'insufficienza in matematica: a fine anno hanno recuperato il voto negativo. «Se si riesce a scrivere un testo su un concetto matematico, vuol dire che lo si e` assimilato» ha dichiarato a Libero l'insegnante, che non vuole essere considerata una missionaria. «Ho fatto una scelta precisa. E oggi non saro` ricca, perche´ con 1.500 euro di stipendio se si vive a Milano non e` facile. Ma sono ricca di rapporti umani e anche di soddisfazioni» ha spiegato Lorella Carimali, che può vantare la stima dei suoi alunni. Qualcuno, infatti, le ha dedicato un messaggio nell'annuario della scuola: «All'unica prof che ha privilegiato il saper vivere e il saper capire allo sterile sapere. Non perda la passione, la prego». Giovedì ci sarà la proclamazione dei cinque vincitori del Teacher Prize: al primo andranno 50mila euro, agli altri quattro 30mila euro ciascuno. Il denaro verrà assegnato, però, alle scuole degli insegnanti vincitori e destinato così alla realizzazione di progetti promossi e coordinati dai docenti premiati.

© Riproduzione Riservata.