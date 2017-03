SCUOLA/ Studenti dislessici, il vero tabù colpisce i genitori

Caro direttore,

di recente si è svolto nel Liceo classico Berchet di Milano il seminario di formazione dal titolo: "La didattica del latino per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento: normativa, teoria e pratica". Con questo intervento ho chiuso, almeno per ora, il ciclo di incontri che mie ero proposto di svolgere nei licei classici con l'obiettivo non solo di fornire un quadro più esaustivo circa la dislessia nella didattica del greco antico e del latino, ma soprattutto di sensibilizzare quei colleghi che sono ancora scettici al riguardo.

Ho svolto quattro incontri — al Liceo "d'Azeglio" di Torino, "Minghetti" di Bologna, "Arnaldo" di Brescia e "Berchet" di Milano — aperti a tutti i docenti interessati, anche esterni alla scuola ospitante. La risposta è stata positiva, in quanto moltissimi colleghi, non obbligati dalla formazione "obbligatoria, strutturale e permanente" imposta dalla Buona Scuola hanno partecipato.

Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente sia i dirigenti scolastici degli istituti menzionati sia i colleghi intervenuti, perché il "problema" della dislessia è, per quanto riguarda la mia esperienza, ancora un tabù per gran parte dei classicisti.

Certamente il dibattito sulla cultura classica nei nostri tempi e sulla crisi dell'istruzione classica che affligge anche il nostro Paese, forse l'ultimo baluardo dell'insegnamento delle lingue antiche nelle superiori in un'ottica di educazione liberale e umanistica (Humanities, come direbbero gli inglesi?), è una questione complessa, di cui tutti noi docenti siamo ben consapevoli.

Anche il Miur e il mondo accademico italiano dimostrano fattiva collaborazione nell'affrontare siffatta crisi e adottano specifiche iniziative volte a sostenere il valore della cultura classica, pur in sintonia con il mutamento dei tempi, caratterizzati da elevata tecnologia, omologante globalizzazione e società liquida.

Ma non vorrei dilungarmi su questo punto su cui hanno scritto, oltre a me, altri uomini più dotti e più autorevoli, anche sulle pagine del sussidiario.

Eppure non è inutile sottolineare, se mai fosse il caso di ribadirlo, ai cultori delle lingue di Omero e Cicerone, l'importanza di una didattica veramente inclusiva delle lingue antiche anche per gli studenti Dsa, ovvero con disturbo specifico dell'apprendimento, adeguatamente certificati, che sono presenti nelle nostre classi.

Al di là della legge dello Stato e delle numerose circolari emanate dal Miur, che costituiscono per tutti noi cittadini e docenti un obbligo di osservanza, ho l'impressione (ma forse fallace) che di didattica inclusiva del latino e del greco antico a studenti Dsa non se ne parli a sufficienza, oppure essa venga trattata in minore tono, come fatto tecnico (e lo è...) oppure "incombenza" burocratica (e non lo è), rispetto a questioni o temi ritenuti prioritari nell'agenda dei classicisti.