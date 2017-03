SOSTITUZIONI COMMISSARI ESTERNI/ Esami di Stato II grado: info per domande di messa a disposizione (Maturità)

Immagine di repertorio (Foto: LaPresse)

MATURITA' 2017, SOSTITUZIONI COMMISSARI ESTERNI, ESAMI DI STATO II GRADO: INFO PER LE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE - Alcuni Uffici Scolastici Provinciali hanno cominciato a pubblicare le messe a disposizione per la sostituzione a commissario di Esame di Stato, riservata ai docenti precari che non hanno l'obbligo o non intendono avvalersi della facoltà di presentare domanda per gli Esami della scuola secondaria di II grado. In questo modo, dunque, si candidano alla sostituzione dei commissari esterni che, dopo la loro nomina, si dichiarano rinunciatari o assenti. Solo chi ha laurea quinquennale o laurea di vecchio ordinamento può inoltrare la domanda agli ex provveditorati, quindi non è indispensabile essere abilitati. Le domande possono essere inviate a diversi Uffici Provinciali, ma è consigliabile non inviarle in zone difficili da raggiungere, visto che poi bisogna prendere servizio in poco tempo. È importante tenere presente che i compensi non sono immediati, quindi i bonifici arrivano nel mese di agosto-settembre, e che non può essere chiesto un acconto sui compensi alla scuola di servizio. Il pagamento comunque viene calcolato in base alla distanza chilometrica persona con i mezzi pubblici tra ex provveditorato e scuola di servizio. La domanda per partecipare agli Esami di Stato da commissario esterno e/o Presidente va presentata al personale scolastico fino alle 14.00 del 27 marzo 2017 con un'istanza online.

