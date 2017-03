SCUOLA/ Aziz, Hermane, Lucien: se qualcuno ti vuol bene puoi fare tutto

Nei 12 anni di vita della Piazza dei Mestieri sono ormai centinaia le storie di migranti che ce l'hanno fatta.

Aziz, 14 anni, albanese, prova per due volte ad attraversare i Balcani da solo, senza risultati. Al terzo tentativo ce la fa, rimane sei mesi in Grecia per poi partire alla volta di Torino, dove c'era già suo fratello che lo porta subito a scuola, alla Piazza dei Mestieri.

Aziz vuole fare il cuoco, non perde un giorno, è determinato e tenace nel non perdere una parola di ciò che i suoi professori gli dicono. Prende la qualifica, ma non vorrebbe staccarsi dalla Piazza. Viene assunto presso il ristorante della Piazza e accompagnato dallo Chef Maurizio; dopo quattro anni Aziz diventa un cuoco davvero in gamba e aiuta il ristorante a entrare nella guida Michelin.

Aziz è un grande lavoratore, ma soprattutto non riesce a non dispensare un sorriso a tutti quelli che lo salutano e gli fanno i complimenti. Ora può tornare con orgoglio in Albania a trovare i suoi genitori e a raccontare che la vita non lo ha fregato, che ha trovato il suo posto.

Hermane, una giovane ragazza che arriva dalla Costa d'Avorio, storie di abbandono e di violenza alle spalle, non sa una parola di italiano e ci parliamo in francese. Fa il corso di cucina, è una delle migliori, impara in fretta la nostra lingua. Durante gli studi viene accolta in casa dal direttore della Piazza. Riceve minacce, ma finisce la scuola inizia a lavorare. Oggi è sposata con una figlia (i padrini di battesimo sono il direttore e la sua responsabile del corso). Adesso lavora come cuoca, assunta a tempo indeterminato dalle suore di sant'Anna, serve gli allievi della scuola e le suore.

Lucien, nato a Tirana nel '96, si trasferisce a Torino con la famiglia. Bocciato in seconda media perché non voleva più andare a scuola, nuovamente bocciato all'Istituto professionale perché non frequenta, sente parlare della Piazza, si iscrive e si sente coinvolto. Acquista fiducia in se stesso, termina gli studi e va a lavorare in un ristorante a Ischia (2 stelle Michelin). Lo incontriamo durante una vacanza e chiacchierando decide di tornare a Torino per lavorare alla Piazza dei Mestieri dove tutto è cambiato per lui. Lo fa con orgoglio perché gli piace il ristorante, ma anche perché vuole trasmettere ai giovani allievi la stessa passione che lo ha conquistato.

Petro è nato in Ucraina (Odessa) 41 anni fa. Nel 2009, dopo un lungo viaggio, arriva con la moglie e un figlio di due anni in Italia come clandestino. Nel 2010 svolge presso la Piazza dei Mestieri un corso di pasticceria all'interno del progetto Mo.l.e.s.(Modello Lotta Esclusione Sociale). Nel 2012 ottiene il diploma alberghiero, nel 2013 frequenta la scuola internazionale di cucina italiana presso Alma, dove consegue la qualifica di pasticciere professionista.