SCUOLA/ Colloqui Fiorentini, la bellezza riscatta il buio della vita

Secondo articolo dedicato ai Colloqui Fiorentini su Pirandello. Leggi qui il primo articolo (ndr).





"Me ne vado.

Pausa

Ammazzerei me, se mai...

Pausa

Ma ci sono, di questi giorni, certe buone albicocche... Come le mangia lei? con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà; si premono con due dita, per lungo... come due labbra succhiose... Ah, che delizia!" (L'uomo dal fiore in bocca)

La conclusione dell'atto unico L'uomo dal fiore in bocca vede il protagonista, condannato ad una morte imminente per un tumore al labbro, abbandonare la scena disperato, pieno di amarezza, disamorato di tutto ciò che più gli è caro, a partire dalla moglie, di cui non sa apprezzare l'amore viscerale, proprio perché sa che lo sta per perdere; tanto da desiderare di ucciderla o di uccidere il primo passante che gli capiti a portata di mano. "Me ne vado", non significa solo che lascia la compagnia improvvisata dell'avventore incontrato alla stazione, ma è un'uscita di scena dalla vita, sconfitto e solo.

E poi esplode il "Ma", imprevisto, illogico, folle, incoerente, ingiustificabile, e balena un'altra possibilità, fugace, magari, effimera, che poi potrà lasciare ancor di più l'amaro in bocca, ma che racconta un'altra storia; un istante di perfezione, che dischiude un altro orizzonte, felice, vero, grande: "Ma ci sono, di questi giorni, certe albicocche…". Potrebbe non continuare, non insistere nella descrizione della bontà struggente dei frutti: quel "ma" ha già conquistato, ha già invaso il cuore. Non è la fine del racconto, che invece è cupo, come detto prima. Ma non importa: ormai quel "ma" è vibrato, incancellabile.

Come per il povero marito malato della novella Il marito di mia moglie (capolavoro di umorismo già nel titolo): sa che sta per morire, sa che la moglie, che lo ha rispettato e gli è rimasta fedele, non appena egli sarà passato a miglior vita si risposerà, nella piena legittimità, col suo miglior amico Florestano; sa che il suo miglior amico Florestano, che lo cura nella malattia con premura ed amorevolezza, non appena sarà spirato, si prenderà, nella piena legittimità, sua moglie; sa che non dovrebbe adirarsi per questo, né essere geloso, perché la povera moglie ha diritto a rifarsi una vita; sa che il povero figlioletto Carluccio avrà bisogno di un padre che lo cresca, dopo di lui; eppure non può resistere all'amarezza che lo gonfia, ogni volta che ci pensa. E così:

"Quando penso, certe notti, nell'insonnia, che egli [Florestano] si coricherà nel mio letto, al posto mio, lì, con tutti i miei diritti su mia moglie e su le cose mie: quando penso che nel lettuccio della camera accanto il figlietto mio, l'orfanello mio, qualche notte forse si metterà a piangere e chiamerà la mamma sua, e penso che egli a mia moglie che vorrà accorrere a vedere che cos'ha il piccino mio che piange, forse dirà: — "Ma no, cara, lascialo piangere; non scendere dal letto; ti raffredderai!" — io, Florestano, vi giuro, lo ammazzerei!

Invece, ogni notte, seduto presso la finestra, me ne sto quieto quieto a contemplare il cielo, a lungo. C'è una stellina piccola piccola lassù, a cui tengo fissi gli occhi e a cui dico spesso, sospirando: — Aspettami, verrò!".