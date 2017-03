SCUOLA/ Character e umanesimo, quando il "vecchio" è sempre giovane

Per dirla come la dice Forbes, "Quando Mark Cuban parla, la gente ascolta", e il messaggio dell'investitore plurimiliardario in un'intervista con Cory Johnson della Bloomberg Tv alla Nba All-Star Technology Summit in New Orleans è tanto semplice quanto lapidario: "La natura del lavoro sta cambiando", e la rivoluzione non avverrà fra cinquanta, trenta o venti anni, ma dieci, anche solo cinque, il tempo di uscire dal college. Chi è oggi alla caccia del corso di studi garantito, quello che certamente fornirà le job skills indispensabili nel mercato di un prossimo domani, dovrà decidere se fidarsi o no della predizione di Cuban, che getta a mare con assoluta noncuranza quelle lauree in informatica che non garantiranno, nell'era futura della "automation of automation", l'automazione dell'automazione, certezza di impiego.

Dopotutto, commenta ironicamente Cuban, scrivere software "è solo matematica", e quindi la tecnologia stessa ucciderà i lavori che ha generato. La rapidità dell'innovazione tecnologica, che procede con ritmi mai visti e neanche immaginati prima, rende la previsione di Cuban qualcosa di più di un semplice azzardo, perché come non vi fu ritorno per i manufacturing jobs e ancor prima per i coal mining jobs, non ve ne sarà nemmeno per i software development jobs.

Quali quindi le lauree del futuro, se non del quindicenne che inizia oggi la scuola superiore, almeno del bambino delle elementari che è nato con il cellulare in una mano e un qualsiasi altro device nell'altra? Se essere nato nativo digitale non è la skill del futuro, quale è la vera skill, l'asso della manica?

Secondo Cuban sono il critical e il creative thinking, vale a dire la capacità da una parte di guardare oltre la superficie del mondo dei dati e valutarli, e dall'altra quella di elaborare idee nuove, utili, sviluppabili: dare un senso ai dati che l'automazione fornirà, ma manipolandoli con un punto di vista diverso, alternativo. I candidati migliori per questo processo sarebbero coloro che si laureeranno nelle liberal arts majors, e tanto per sparigliare le carte ancora di più Cuban cita inglese ("lettere" per noi), filosofia e le lingue straniere (non l'inglese), magari al momento a rischio di estinzione (le lingue straniere non godono di grande vitalità nel mondo anglofono che si pensa possa prescindere dall'apprenderle, visto che utilizza la lingua della comunicazione globale), ma il cui riscatto sarebbe, in termini relativi, imminente. Cuban si spinge anche a lodare il lavoro di volontariato come capace di generare quelle social skills che fanno parte a pieno titolo, accanto alle humanities, delle moderne liberal arts.

La riflessione sulle soft skills come componente essenziale, nella definizione di un character, un carattere inteso come una "personalità", non in opposizione alle hard skills, può aiutare a collocare la provocazione-previsione di Cuban in un quadro più vasto.