SCUOLA/ Il latino? Una lingua per giovani anticonformisti

Quest'anno è l'anno della cultura classica? Libri, convegni, saggi, articoli parlano della lingua di Omero e di Cicerone come non mai. Si parla di crisi dell'istruzione classica e l'Italia, con un piglio di orgoglio, par dare il meglio di sé proprio del momento dell'emergenza. Ne parliamo con uno dei protagonisti di questo dibattito, Nicola Gardini, autore del libro Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile (Garzanti, 2016).

Professor Gardini, come le è venuta l'idea di scrivere un saggio sul latino, dato che insegna letteratura italiana?

Mi sono laureato in lettere classiche, specializzandomi proprio in latino. Il latino (come il greco) è stato anche una componente essenziale della mia tesi di dottorato americana. Ho tradotto varie opere di Ovidio, i carmi di Catullo e altre cose. Il latino ha dato sostanza alla mia formazione, al mio lavoro intellettuale e alla mia scrittura. Chi conosce i miei lavori narrativi o le mie poesie vi troverà molte tracce di latino. Anche a Oxford il latino entra nelle mie giornate e nel mio insegnamento. Tengo soprattutto corsi sul rinascimento, dove il latino è fondamentale, perché tutte le opere dialogano con le fonti antiche, quando non sono addirittura scritte in latino.

In cosa consiste esattamente quello che definisce "inutilità" del latino?

L'inutilità del latino è la bandiera di coloro che lo vorrebbero eliminare dal curriculum scolastico, o ridurre a poca cosa, mortificando i programmi e il lavoro di traduzione. Io non sono uno di questi. Nel sottotitolo del mio libro l'aggettivo "inutile" è usato polemicamente, sarcasticamente, antifrasticamente. È un po' una risata. Per queste persone — politici ma anche professionisti — il latino è inutile perché credono erroneamente che sia roba passata, seccume, rimasuglio di una vecchia mentalità; il contrario della scienza. Non sanno che il latino è parte del sapere universale tanto quanto la fisica e la biologia. La scienza, infatti, è una: variano, semplicemente, i suoi oggetti. Il latino appartiene alla scienza del linguaggio, della scrittura, della formazione del pensiero. È storia, è testualità, è immaginazione, è etimologia, è arte del discorso. Il latino non è né inutile né utile: è necessario.

Ricorda il suo primo contatto con lo studio della lingua latina? Che impressione ha a distanza di tanti anni?

Lo ricordo bene, e lo descrivo nel mio libro. Prima fu un contatto puramente uditivo: le preghiere della mamma, che aveva studiato dalle suore. Poi la prima grammatica di scuola. Quella grammatica per me è stata la grotta di Alì Babà. L'emozione del primo incontro non è mai passata. E la rinnovo costantemente nella traduzione, nella lettura degli originali, nello studio anche di una parola o di una sola radice. Ho anche composto qualche poesiola in latino.

Lei ha insegnato anche nei licei italiani prima di dedicarsi al mondo accademico. Quale idea si è fatta del ruolo educativo dello studio del latino per le nuove generazioni?