FORMAZIONE / Polo LegnoArredo di Lentate: in settembre pronta la sede 2.0

Sarà inaugurata a settembre la nuova sede del Polo Formativo del Legno Arredo di Lentate sul Seveso. La conferma è giunta nel corso di un incontro svoltosi al MADEexpo 2017, in corso di svolgimento alla piattaforma di Rho della Fiera di Milano. Il nuovo "contenitore" del Polo è in via di costruzione su un progetto edilizio interamente in legno: lo ha notato con soddisfazione il neo-presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini (nella foto in basso), industriale del comparto. "La Federazione ha abbracciato con decisione fin dalle origini l'idea di un centro formativo d'eccellenza che rispondesse a numerose esigenze: anzitutto quelle di giovani orientati ad acquisire professionalità tecniche e commerciali avanzate con reali sbocchi occupazionali; ma anche quelle di molte imprese associata,la cui competitvità vive sulla trasmissione di competenze uniche a livello internazionale".

La nuova sede, ha ricordato Giovanni Albetti (responsabile del Polo, presente all'incontro con il presidente di Aslam Angelo Candiani) è in cantiere da dicembre, dopo un percorso senza intoppi nella progettazione, nelle procedure amministrative e nella fesa preliminare di bonifica dell'area. Il nuovo Polo sarà un edificio all'avanguardia dell'ecosostenibilità su ogni versante: dallo sfruttamernto dell'illuminazione naturale all'efficienza energetica in termini di risprmio e uso di fornti rinnovabili. A regime saranno 250gli studenti ospitabili, al termine di uno collaudo di successo dei programmi formativi.

E' stato l'assessore regionale alla Formazione, Valentina Aprea, a riepilogare lo sviluppo di un accordo di programma che la Regione Lombardia ha finora finanziato in tutto peri 900mila euro (3,5 milioni il costo complessivo del progetto, che ha visto parte attiva anche il Comune di Lentate sul Seveso). Un progetto pilota a tutto tondo, sul piano dell'education, dell'interazione con le forze produttive del territorio, della più ampia crescita sociale. La sintesi è comunque nel rapido assorbimento occupazionale di 18 dei 20 primi diplomati, dopo che tutti hanno potuto svolgere un apprendistato di primo livello. Nel 2016 Il Polo "Rosario Messina" è diventato un ITS per il prodotto, il marketing e l'internazionalizzazione del legno arredo, mentre da quest'anno si attiverà come IFTS per la ricerca e lo sviluppo nel settore del legno e dell'arredo. "Operatori edili per le costruzioni in legno": questa la nuova qualifica in palio per un corso triennale che inizierà nel 2017/2018. "Con questa nuova proposta formativa del Polo - ha sottolineato Aprea - verranno preparate figure professionali di livello universitario, pronte per entrare in azione nelle imprese". All'incontro non è mancato Massimo Buccilli, ammnistratore delegato di Velux Italia e rappresentante delle Fobdazioni Velux. La multinazionale danese, leader nei componenti edilizi naturali, ha deciso di sostenere il Polo di Lentate.

"Mi fa enormemente piacere, in qualità di rappresentante delle Fondazioni Velux - ha detto Buccilli, annunciare la nostra decisione di investire sul futuro di questo Paese. Il domani è dei giovani e su di loro Velux ha deciso di credere, offrendogli un'opportunità di crescita personale e di lavoro. Tra i vari progetti internazionali valutati abbiamo scelto di contribuire allo sviluppo del Polo Formativo LegnoArredo, erogando 1,5 milioni di euro per la costruzione della nuova sede di Lentate sul Seveso, che formerà profili professionali legati al mondo del legno, nell'edilizia e nel mobile."

