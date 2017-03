SCUOLA/ Fedeli, i primi 100 giorni e il molto che resta da fare

E' possibile — dopo i primi tre mesi dal suo insediamento del 12 dicembre 2016 — effettuare una prima verifica della politica scolastica avviata dal governo Gentiloni e dalla ministra Fedeli?

Quello precedente è stato un anno scolastico caratterizzato da innovazioni rimaste incomplete, da aspettative non corrisposte, dall'introduzione di ulteriori incombenze burocratiche a carico dei dirigenti e degli operatori della scuola che si sono proiettate, poi, con mille difficoltà, sulla gestione dell'anno scolastico corrente, in un clima diffuso di stanchezza, di disillusione e di disagio. La percezione diffusa è stata quella di una lontananza dell'amministrazione scolastica statale — protesa a dare concretezza all'impeto innovatore della legge 107/15 — dalla realtà, cruda e ruvida, della quotidiana gestione della vita delle scuole. Con la sensazione, spesso, dell'assenza di una coerente supervisione da parte di chi governa il sistema, mentre occorreva coordinare, semplificandole, prospettive, tempistiche, criteri, modelli, procedure e ruoli. A favore di chi a scuola ci vive.

E' possibile, dunque, rintracciare una linea nel governo del sistema da parte dell'attuale ministra dell'Istruzione?

Questi mesi stanno evidenziando un approccio di fondo pragmatico ai problemi: portare a compimento il percorso di riforma e le azioni impostate in questa legislatura, superandone le criticità, ma mantenendone obiettivi e finalità; valorizzare la partecipazione di tutti i soggetti che devono attuare le trasformazioni e i cambiamenti in corso; lavorare per regolare tempestivamente i passaggi necessari per iniziare con regolarità il prossimo anno scolastico; superare i divari territoriali, sociali e di contesto potenziando gli strumenti del diritto allo studio. Quali gli atti del nuovo ministro, ad oggi, compiuti?

Il primo è stata la sigla, alla fine di dicembre 2016, dell'accordo politico con le parti sindacali sul contratto integrativo di mobilità del personale docente cui è seguita a gennaio scorso la sottoscrizione della relativa intesa: ha validità per l'anno scolastico 2017/18 e prevede per tutti i docenti lo svincolo dall'obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola.

Con l'approvazione in Consiglio dei ministri il 14 gennaio scorso, poi, sono state salvaguardate otto delle nove deleghe su importanti temi previste dalla legge 107/15, in tempo utile prima della loro scadenza al 16 gennaio: una scelta importante che in questi mesi di discussione nelle Commissioni parlamentari ha visto il coinvolgimento in audizione dei diversi soggetti educativi e sociali interessati.

Nel corso dei prossimi mesi, terminerà anche il concorso bandito nel 2016 per circa 64mila posti di docente: una misura di normalizzazione per consolidare nel prossimo a.s. la presenza di docenti titolari.

E' stata data, inoltre, continuità alle fasi attuative del Sistema nazionale di valutazione (Snv) finalizzata al miglioramento: la valutazione delle scuole, la valutazione dei dirigenti scolastici, la conferma della valutazione del merito dei docenti, definendone non solo i modelli e gli strumenti — sui quali è auspicabile ancora un confronto migliorativo —, ma cercando anche di sviluppare il necessario processo di condivisione.