ISTANZE ONLINE/ Miur, Graduatorie d'Istituto II e III fascia: sito in tilt, per Camusso "soliti problemi"

Istanze Online, Miur (Foto: LaPresse)

Non si placano le polemiche in merito ai problemi emersi nell'utilizzo di Istanze Online per le Graduatorie d'Istituto di II e III fascia. La compilazione e il caricamento del Modello B hanno assunto le sembianze di una telenovela. Così il Miur è finito sotto attacco: duri i commenti di insegnanti e sindacati, ma anche il fronte politico si è scagliato contro il ministero dell'Istruzione e la sua piattaforma. «Siamo alle solite: nonostante i grandi annunci della Buona Scuola per innovare e migliorare il sistema, è sempre un caos», ha dichiarato Alessia Petraglia di Sinistra Italiana. Per la senatrice i problemi emersi con Istanze Online sono l'ennesimo segnale di una «Amministrazione sempre più lontana dalle sue responsabilità sulla pelle dei precari», oltre che l'ennesimo disservizio per un settore che deve fronteggiare numerose difficoltà, dalle incombenze amministrative ai tagli al personale.

ISTANZE ONLINE MIUR, GRADUATORIE ISTITUTO II E III FASCIA

SITO IN TILT, PER CAMUSSO "SOLITI PROBLEMI"

Dopo il comunicato stampa di Francesco Sinopoli, segretario generale di FLC Cgil, anche Susanna Camusso è intervenuta nel dibattito su Istanze Online e i problemi emersi per le Graduatorie d'Istituto di II e III fascia. «Dopo tutti gli annunci sul fatto che la Buona Scuola avrebbe risolto tutti i problemi, nella scuola abbiamo gli stessi problemi di prima», la riflessione del segretario generale della Cfil. Nel suo comunicato stampa ha evidenziato come le 700mila domande per l'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto delle scuole siano il segnale della mancanza di lavoro che affligge il nostro Paese. Per Susanna Camusso il Ministero dell'Istruzione non ha saputo gestire ancora una volta il sistema scolastico e così ha messo a rischio l'inizio dell'anno scolastico. Ora si attende una risposta dal Miur, se non proprio dalla ministra Valeria Fedeli, ma soprattutto chiarezza dopo tanta confusione.

