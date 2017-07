ISTANZE ONLINE/ Graduatorie d'Istituto II e III fascia: braccio di ferro tra sindacati e Miur per la proroga

Istanze Online, Miur (Foto: LaPresse)

Dal botta e risposta si è passati al braccio di ferro per la proroga della scadenza per la compilazione e il caricamento del modello B su Istanze Online per le Graduatorie d'Istituto II e III fascia. I problemi, gli errori e le difficoltà riscontrate dagli insegnanti hanno spinto i sindacati ad avanzare la richiesta al Miur, che dal canto suo ha fatto sapere di non essere intenzionato ad assecondarla. Elvira Serafini, segretario generale dell'organizzazione sindacale Snals-Confsal ha preso carta e penna e scritto al ministero dell'Istruzione per rilanciare la richiesta della proroga del termine di scadenza, «in considerazione delle persistenti difficoltà di funzionamento del portale istanze online sia per la compilazione delle domande di assegnazione provvisoria ed utilizzazione e sia del modello B per l’inserimento nelle graduatorie di istituto 2017/2020 (docenti e personale educativo)».

ISTANZE ONLINE MIUR, GRADUATORIE ISTITUTO II E III FASCIA

CHI NON PUÒ COMPILARE IL MODELLO B

La compilazione del Modello B è particolarmente complessa, quindi per agevolare il caricamento sul portale di Istanze Online il Miur ha specificato chi è escluso. Chi non può compilarlo? Chi è presente solo in GaE o solo in I fascia, chi non è presente in alcuna graduatoria, chi è presenta in I fascia o in GaE e ha presentato domanda in una provincia diversa da quella di inclusione in II e III fascia nel triennio precedente, chi è incluso in GaE per un insegnamento di cui è già titolare. Il Miur ha spiegato anche che anche chi è presente solo in GaE e non ha presentato il modello per l'accesso alle graduatorie di II e/o II fascia entro il 24 giugno 2017 è escluso, al pari di chi si trova solo in I fascia. Non possono iscriversi alle graduatorie d'istituto per la stessa classe di concorso per la quale si è stati assunti a tempo indeterminato. E poi c'è chi è stato escluso per la mancanza del titolo di accesso.

