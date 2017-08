Concorso dirigenti scolastici/ Data pubblicazione bando per 2000 posti: verrà usata la banca dati?

Concorso dirigenti scolastici (Foto: LaPresse)

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che a giorni verrà pubblicato un bando per il concorso a dirigente scolastico. Si parla di duemila posti disponibili, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Anche per questa ragione la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale potrebbe arrivare solo a fine mese e quindi con lieve ritardo rispetto a quanto auspicato. Il via libera del Ministero dell'Economia rappresentava il primo ostacolo, ora però i decreti per la pubblicazione del bando sono pronti, quindi presto potrebbero esserci importanti novità. Per quanto riguarda ad esempio la fase di preselezione, il Ministero secondo Orizzonte Scuola starebbe pensando di rispolverare la possibilità di puntare ancora su una banca dati per i test. L'idea è stata bocciata dal Consiglio di Stato, visto che ci sono stati tanti ricorsi per le selezioni precedenti. Presto scopriremo dunque se il Miur avrà accolto il suggerimento o se invece si insisterà con la banca dati.

DATA, POSTI E BANCA DATI: TANTI DUBBI

È quasi tutto pronto per l'avvio del concorso per dirigenti scolastici: gli atti sono già stati elaborati, ora si attende solo la pubblicazione dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Economia. I posti che verranno messi a bando dovrebbero essere sufficienti per coprire il turnover dei prossimi anni, ma il problema riguarda invece la tempistica. L'emanazione del bando dovrebbe arrivare entro la fine di agosto, ma così sarebbe davvero difficile per i nuovi dirigenti scolastici occupare i posti liberi entro il prossimo anno scolastico. Si tratta in ogni caso di una soluzione all'emergenza che avevano lamentato i sindacati. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, nelle settimane scorse aveva lanciato un appello al Governo: «Perché non promuovere una nuova sessione riservata ai ricorrenti 2011 prima della decisione della Consulta? Perché non creare una sessione riservata ai vicari con tre anni di esperienza o una super valutazione del punteggio? Perché non assumere tutti i presidi incaricati?».

