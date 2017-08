ASSUNZIONI SCUOLA/ Insegnanti, presidi e Ata: Governo sblocca 58mila immissioni in ruolo

Assunzioni scuola, sbloccati 58mila ingressi (Foto: LaPresse)

Un esercito di insegnanti sta per essere assunto: il Consiglio dei Ministri ha sbloccato l'ingresso di quasi 52mila docenti. Sono tre i decreti che autorizzano il Miur a procedere con le assunzioni e sono stati approvati a palazzo Chigi, come annunciato dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. Nel piano assunzioni sono coinvolti anche 259 presidi e 6.200 unità di personale Ata. Gli ingressi degli insegnanti erano stati anticipati comunque dalla ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli. I tre decreti (Dpr) hanno dato il via libera al Miur all'assunzione per l'anno scolastico che sta per partire di 51.773 docenti su posti vacanti e disponibili, di cui 38.380 su posti comuni e 13.393 su quelli di sostegno, a cui vanno aggiunte 56 unità di personale educativo. Come riportato da Repubblica, c'è anche l'ok per far entrare, sempre a tempo indeterminato, 6.260 unità di personale Ata su posti vacanti e disponibili. E poi semaforo vedere per 259 dirigenti scolastici.

SCUOLA, GOVERNO SBLOCCA ASSUNZIONI

TRATTATIVA ESTENUANTE

Le assunzioni dei docenti erano state annunciate nelle scorse settimane dalla ministra Fedeli, che aveva indicato il 14 agosto come termine per la convalida degli ingressi. Ora serve la pubblicazione dei tre decreti in Gazzetta ufficiale, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti. L'obiettivo di queste assunzioni, come ha spiegato Madia nel tweet al termine del Consiglio dei Ministri, è di soddisfare le esigenze del turnover e del funzionamento dei servizi. La trattativa tra viale Trastevere e il ministero dell'Economia è stata fatica, ma è arrivato l'accordo. Purtroppo la differenza tra organico di fatto e di diritto è una prassi del sistema scolastico italiano. L'organico di diritto è quello che serve sulla carta alla scuola, quello di fatto è l'organico aggiunto sulla base di nuove iscrizioni, ragazzi bisognosi di sostegno, e così via. Aumentando l'organico di diritto si dà maggiore certezza alla continuità didattica.

Assunzioni mirate nella #PA: dopo #ForzediPolizia oggi in Cdm via libera definitivo ad assunzioni #Scuola per a.s. 2017-18. @valeriafedeli — Marianna Madia (@mariannamadia) 7 agosto 2017

