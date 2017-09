Test Professioni Sanitarie 2017/ Prova d'Ingresso conclusa: le prime soluzioni dagli Atenei

Test Professioni Sanitarie 2017 (LaPresse)

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 settembre 2017, è stato anche il turno del fatidico Test Professioni sanitarie 2017 e che ha visto gli aspiranti infermieri, logopedisti, fisioterapisti ed ostetriche (solo per citarne alcuni) affrontare la prova d'ingresso per il nuovo anno accademico. Le domande del test di Professioni Sanitarie sono state differenti da Ateneo ad Ateneo sebbene la struttura della prova restasse invariata. Gli studenti sono stati chiamati a rispondere ad un totale di 60 domande, con risposta a scelta multipla, da svolgere al massimo entro 100 minuti. Solo un'ora e 40, dunque, a disposizione delle aspiranti figure sanitarie e che si sono composte come segue: 20 le domande di ragionamento logico, 18 quelle di biologia, 12 i quesiti di chimica. Concludono le 8 domande di fisica e matematica ed infine 2 di cultura generale. A valere per tutte le Università anche le modalità di conteggio dei punteggi ottenuti: ogni risposta esatta avrà un valore di 1 punto. Chi ha deciso di lasciare il quesito in bianco, ogni risposta non data varrà 0 punti, mentre in caso di risposta errata -0,4 punti. Anche in questo caso, come avvenuto nei precedenti test, dunque, il consiglio più diffuso era quello di evitare di dare risposte a caso ma lasciare in bianco il quesito.

LE SOLUZIONI DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

Alle ore 11:00 in punto presso gli Atenei italiani ha ufficialmente preso il via il Test Professioni Sanitarie 2017 che ha visto impegnate le numerose aspiranti matricole. Dopo i 100 minuti avuti a disposizione, alle 12:40 il test d'ingresso è terminato dando automaticamente il via alla caccia alle soluzioni. Sono tanti i portali online dedicati agli studenti impegnati nella prova che in queste ore stanno seguendo con trepidazione la rivelazione delle prime risposte. Tra questi anche l'informato ScuolaZoo.com che ha seguito live le tappe del Test e che solo nei passati minuti è stata in grado di svelare i primi risultati finora trapelato. A fornire le prime soluzioni è stata l'Università di Catania che ha fornito le domande con le relative soluzioni. "Quali sono le cellule del sistema immunitario che producono anticorpi?" Ed ancora, "Cosa indica il termine fagocitosi?". Sono solo due delle 60 domande sottoposte agli studenti catanesi (Cliccate qui per tutte le soluzioni). Un documento importante che potrà essere utile anche agli altri studenti di differenti Atenei i quali potranno constatare se tra le varie domande e soluzioni ci sono o meno quesiti analoghi a quelli sostenuti nella mattinata odierna.

