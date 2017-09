Risultati Test Medicina 2017/ Universitaly, online punteggi anonimi: a Padova più idonei

Risultati Test Medicina 2017 su Universitaly (Foto: LaPresse)

Occhi puntati su Universitaly, il portale del Ministero dell'Istruzione pensato per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi. Da oggi, martedì 19 settembre 2017, sono disponibili i risultati del test di Medicina 2017, cioè delle prove di ingresso per i corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria. Per ora i punteggi pubblicati online sono anonimi: i risultati nominali saranno disponibili dal 29 settembre, mentre la graduatoria nazionale di merito nominativa sarà pubblicata il 3 ottobre. Per ora si può cominciare con i bilanci: il numero dei candidati che hanno sostenuto la prova sono stati 60.038, a fronte delle 66.907 domande pervenute. Gli idonei, coloro che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sono 52.389 quest'anno, cioè l'87,26%.

PUNTEGGIO MINIMO, PIÙ ALTO E MEDIE

Chi ha partecipato al test di Medicina 2017 ha dovuto rispondere a 60 domande in 100 minuti. Dall'analisi dei risultati pubblicati su Universitaly è possibile conoscere il punteggio medio nazionale registrato tra chi è risultato idoneo, che è di 44,68. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è stato registrato a Pavia: 49,81. La percentuale più alta di idonei, invece, è stata registrata a Padova: 93,61%. Il punteggio più alto invece è stato conseguito a Milano: 88,5. I primi cento classificati sono concentrati in ventisei atenei: quelli che hanno avuto più candidati tra i primi cento sono Bologna (19), Padova (17) e Milano (15). I risultati del test di Medicina 2017 sono stati pubblicati con i relativi punteggi in forma anonima, ma così ci si può già fare un'idea dell'andamento generale del test e del punteggio minimo per entrare a Medicina e Chirurgia, in attesa della pubblicazione della graduatoria nazionale.

