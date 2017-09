MARIA MONTESSORI E DON BOSCO/ L'importanza di un'educazione cattolica

Storia della fautrice del metodo Montessori

La pedagogia di Maria Montessori e di Don Bosco sono forse la più alta forma di educazione di impronta cattolica, ancorchè decisamente laica. "Lasciate che i bambini vengano a me". Questo l'invito sommesso di Gesù ai discepoli in Mc 10, 13-16. Un'apprensione ante litteram, che interessa gli apostoli in quanto gerarchi di una nuova civiltà. Le convenzioni dell'epoca volevano i piccoli relegati a un ruolo di margine, a maggior ragione in caso di eventi pubblici. Era allora che i genitori si raccomandavano: niente sgarri incresciosi, per evitare di incorrere nell'imbarazzo. Gli stessi Maria e Giuseppe furono protagonisti di un episodio del genere: a Gerusalemme, quando Gesù non aveva che dodici anni. Ma questa è un'altra storia. Similmente, Don Bosco e Maria Montessori si fecero portavoci di una forma educativa nuova, che inizialmente destò stupore e anche qualche critica. Entrambi erano uomini di fede: Maria Montessori non rinnegò mai la sua appartenenza al credo cattolico, ma questo non impedì la diffusione di una "leggenda nera" che la voleva laicista, naturalista, anti-cristiana e teosofa. Una fama ingiustificata, se non per la parte più "moderna" delle teorie che mettevano in crisi una Chiesa ancora passatista.

DUE PENSIERI COMPLEMENTARI

Il metodo Montessori riscosse particolare successo proprio nei "moderni" Stati Uniti. Ancor oggi, libertà e sviluppo naturale figurano tra i punti-chiave dei regolamenti scolastici, perché "il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi". Ovvio che non si debba sfociare nella trasgressione. Integra Don Bosco: "I ragazzi, se non li occupiamo noi, si occuperanno da soli e certamente in idee e cose non buone". Quel che conta è indirizzarli. "La cultura si deve lasciar prendere attraverso l'attività, con l'aiuto di materiali che permettano al bambino di acquistarla da solo, spinto dalla natura della sua mente che cerca, e diretto dalle leggi del suo sviluppo".

