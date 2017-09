GRADUATORIE ATA III FASCIA 2017/ Online moduli per inviare le domande: la scadenza è il 30 ottobre

Graduatorie ATA III fascia 2017 (Foto: LaPresse)

Via alle domande per le Graduatorie di Istituto ATA 2017/2020 per il Personale ATA: possono essere inoltrate da oggi, sabato 30 settembre, fino al 30 ottobre. Nella giornata odierna sono stati rilasciati i modelli ufficiali D1 e D2 per inviare le domande. Il primo va compilato solo da chi si inserisce per la prima volta nelle graduatorie di istituto e da coloro che erano già presenti nelle graduatorie del 2014, ma deve aggiungere nuovi profili. In quest'ultimo caso dovrà dichiarare nuovamente titoli e servizi, anche per i profili di precedente inclusione. Le domande possono essere spedite per raccomandata A/R, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o consegnandole a mano alla scuola indicata nella domanda, a cui poi è affidata la gestione della stessa. Il punteggio assegnato dalla scuola "capofila" verrà usato automaticamente per la compilazione delle graduatorie delle altre scuole indicate. Clicca qui per la guida alla compilazione del modello D1.

INSERIMENTO O RINNOVO DA OGGI FINO AL 30 OTTOBRE

Le graduatorie di III fascia vengono redatte su apposito concorso del Personale ATA, bandito dal Miur ogni tre anni, per l'affidamento degli incarichi di supplenza a tempo determinato. Per partecipare non occorre avere esperienza, ma è invece indispensabile essere in possesso di specifici titoli di studio. Ad esempio, diploma di maturità per Assistente Amministrativo (AA), laurea in Scienze Infermieristiche o titoli validi per esercitare la professione di Infermiere (IF). Chi è già presente nelle graduatorie provinciali, 24 mesi o II fascia, può presentare domanda per le Graduatorie di Istituto ATA 2017/2020 per altri profili, ma resta obbligatoria la stessa provincia. Le domande possono essere inoltrate anche da chi è già inserito per gli stessi profili nelle graduatorie provinciali con una procedura che prevede il depennamento delle precedenti graduatorie. Si tratta però di una scelta delicata, per questo è consigliabile rivolgersi per una consulenza alla sede della FLC CGIL.

