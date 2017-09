TEST MEDICINA 2017/ Domani la prova di ammissione più temuta: come si compila la scheda anagrafica

Test Medicina 2017, domani la prova di ammissione (Foto: LaPresse)

Quella di oggi è una vigilia importante: domani infatti si terrà il test di Medicina 2017. Oltre 66mila aspiranti future matricole della facoltà di Medicina e Chirurgia si metteranno alla prova, quella d'ammissione. Tra i test dei corsi di laurea a numero chiuso è considerato quello più impegnativo per i pochi posti disponibili e per il livello di difficoltà del test stesso. I futuri medici hanno cominciato già diverse settimane fa a prepararsi, mettendosi alla prova con i test di Medicina degli anni scorsa e con le simulazioni online. A poche ore dal test di Medicina non c'è più tempo per studiare argomenti nuovi, ma si può fare un ripasso generale degli argomenti della prova e fare pratica con i test degli anni precedenti. Così sarà possibile capire come rispondere alle domande e farsi un'idea di come potrebbe andare la prova di domani, così da non avere brutte sorprese quando poi verrà resa nota la graduatoria con i risultati.

PROVA D'INGRESSO: LA SCHEDA ANAGRAFICA

Il countdown per il test di Medicina 2017 è cominciato: tra non molto le aspiranti matricole si cimenteranno con le domande della prova di ingresso. Mentre gli studenti si esercitano su simulazioni e prove degli anni precedenti, arrivano importanti indicazioni dal Miur. Le risposte corrette non sono le uniche preoccupazioni per gli studenti: ci sono dei documenti importanti che non vanno dimenticati a casa, norme e divieti da conoscere, informazioni utili per la compilazione della scheda anagrafica. Quest'ultima è contenuta nel plico che consegnerà la commissione d'esame in sede di test d'ingresso Medicina 2017: se il candidato la segna per sbaglio dovrà essere sostituita, ma finché sarà leggibile non si procederà con la sostituzione. Una volta concluso il test, si può uscire, assicurandosi però di aver compilato la scheda anagrafica e dirigendosi verso la postazione delle etichette: va presa una coppia, una va attaccata al foglio delle risposte, l'altra alla scheda anagrafica. Poi quest'ultima andrà firmata.

