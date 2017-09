Test Medicina 2017/ Oggi la prova di ingresso, i risultati: uno su sette otterrà il posto

Test Medicina 2017: oggi la prova di ingresso (Foto: LaPresse)

Il momento che le aspiranti matricole attendevano è arrivato: oggi è il grande giorno, quello del test di Medicina 2017. L'inizio della prova d'ingresso è fissato alle 11.00 in tutta Italia, ma diverse università hanno richiesto agli studenti di presentarsi diverse ore prima per espletare il processo di identificazione. A tal proposito, è importante non dimenticare i documenti a casa. Stando ai calcoli effettuati da Skuola.net, visto che quest'anno i posti disponibili sono inferiori a quelli dell'anno scorso, bisognerà ottenere un voto più alto di quello realizzato nel 2016. Di conseguenza, se l'anno scorso è stato di circa 60 punti il punteggio realizzato dall'ultimo candidato in posizione utile per il test di Medicina, bisogna alzare l'asticella. Per essere sufficienti bastano almeno 20 punti, ma ciò non vuol dire che si conquista un posto: la lotta tra gli idonei è all'orizzonte. Parlare allora di una lotta senza esclusione di colpi non è esagerato: l'immatricolazione quest'anno è concessa a 9.100 candidati, oltre 400 in meno rispetto al 2015. Quindi, solo un candidato su sette riuscirà a iscriversi a Medicina.

IL CASO TORINO: RECORD DI CANDIDATI

Un record di candidati è stato registrato a Torino: saranno 3.171, suddivisi in aule da 200 posti, le aspiranti matricole che prenderanno parte al test di Medicina 2017. Un numero così alto non si era mai visto negli ultimi anni. Per questo sono state dislocate tre sedi. I candidati sperano nelle defezioni altrui dell'ultimo momento, ma al massimo il 5% dei ragazzi non si presenterà. «Medicina è una prima scelta per la maggior parte di loro, quindi qui le rinunce sono meno rispetto a corsi-piano B come Biotecnologie, dove registriamo un 10-15 per cento di ritiri dai test», ha dichiarato la pro rettrice Lorenza Operti a La Stampa. A Torino, dunque, ci saranno più di tremila concorrenti per 350 posti in Medicina più 40 per Odontoiatria. Quasi un candidato su dieci riuscirà ad ottenere un posto. Quest'anno debutta anche Medicine&Surgery, cioè Medicina e chirurgia in inglese: ci sono 688 candidati per 100 posti, ma il test nazionale si terrà il 14 settembre.

