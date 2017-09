TEST VETERINARIA 2017/ Oggi la prova d'ingresso, i risultati: uno su nove otterrà il posto

Test Veterinaria 2017 (Foto: LaPresse)

Ieri è stata la grande giornata del test di Medicina 2017, oggi invece è prevista la prova d'ingresso per Veterinaria. È arrivato il momento degli amanti degli animali. La fase di studio è terminata, ora si fa sul serio. Il Ministero dell'Istruzione ha stabilito il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria: quest'anno sono 764 nelle varie università d’Italia. Di questi 655 posti da assegnare con la prova odierna a comunitari e non comunitari residenti in Italia, 109 invece quelli assegnati ai non residenti. I numeri degli aspiranti universitari nelle facoltà a numero chiuso sono tutti in crescita, anche quelli iscritti alla prova di Veterinaria: sono passati da 7.987 a 8.431. Il Miur ha anche indicato i documenti da presentare stamattina: documento d’identità valido, ricevuta del pagamento del contributo versato all'università per affrontare la prova, ricevuta dell'iscrizione online al portale Universitaly. I non comunitari devono portare anche una copia del permesso di soggiorno o del visto d'ingresso ottenuto per entrare nel Paese.

TERAMO: BOOM DI ISCRITTI, MA CI SONO SOLO 60 POSTI

Cresce il numero degli iscritti al test di Veterinaria, un fenomeno diffuso anche a livello locale. All'Università di Teramo, ad esempio saranno 452, 37 in più rispetto allo scorso anno. I posti a disposizione però sono solo 60, di cui 15 riservati agli studenti provenienti dai Paesi extracomunitari. Questo dato conferma l'interesse dei giovani nei confronti della figura professionale del medico veterinario, diventata centrale non solo per quanto riguarda l'assistenza agli animali, ma anche per le emergenze sanitarie, dalla zootecnia all'ispezione degli alimenti di origine animale che richiede medici veterinari specialisti. Si registra così a Teramo un aumento del 9% delle iscrizioni al test d'ingresso per Veterinaria, a conferma del prestigio della facoltà che si è posizionata quest'anno al terzo posto tra le 13 facoltà italiane nell'annuale graduatoria Censis-Repubblica che valuta gli atenei, la didattica e la ricerca italiana.

