TEST ARCHITETTURA 2017/ Prova d'ingresso, oggi le soluzioni: a Catania controlli col metal detector

Test Architettura 2017 (Foto: LaPresse)

L'esercito dei test avanza: dopo quello di Medicina e Veterinaria, oggi tocca ad Architettura 2017. La prova d'ingresso si svolgerà in contemporanea in tutte le università italiane dalle 11.00 e avrà una durata di 100 minuti. Le aspiranti matricole delle facoltà di Architettura dovranno districarsi tra domande di cultura generale, storia, matematica, fisica, logica e disegno. I quesiti saranno identici in tutti gli atenei: ne sono previsti 60 a risposta multipla. Gli aspiranti architetti dovranno rispondere nello specifico a 12 domande di fisica e matematica, 16 di storia, 2 di cultura generale, 20 di ragionamento logico e 10 di disegno e rappresentazione. Di conseguenza potranno esserci domande su testi di saggistica scientifica, narrativa classica o contemporanea, attualità e cultura generale; non mancheranno domande per accertare le capacità di orientamento cronologico delle varie epoche storiche, prendendo in esame anche opere artistiche e architettoniche. Bisognerà però dimostrare anche di saper analizzare grafici e disegni, di avere dimestichezza con assonometrie, geometria e statistica.

CATANIA, CONTROLLI PRIMA DELLA PROVA

Il Miur ha stabilito con un decreto che i posti disponibili per gli studenti che vogliono iscriversi alla facoltà di Architettura, previo accesso tramite test, sono 6.873. Si tratta di un numero leggermente più basso rispetto a quello messo a disposizione lo scorso anno, quando erano invece 6.991. Il ministero dell'Istruzione ha anche stabilito che le graduatorie con i risultati del test di Architettura 2017 saranno rese note il 3 ottobre prossimo. A Catania hanno fatto sapere agli aspiranti architetti che prima di sostenere la prova dovranno superare i controlli al metal detector: visto che non è possibile introdurre determinati oggetti, come telefoni cellulari, orologi cellulari, apparecchiature elettroniche e strumentazioni similari, pena l'annullamento della prova, i ragazzi dovranno depositare tutti gli strumenti e le borse nelle postazioni predisposte dall'Ateneo catanese per sostenere il test di Architettura 2017.

© Riproduzione Riservata.