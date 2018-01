Miur, iscrizioni scuola 2018/ Oggi online: istruzioni per compilarle (www.iscrizioni.istruzione.it)

16 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Miur, iscrizioni scuola 2018 (Foto: LaPresse)

Via alle iscrizioni online per la scuola: dalle 8 di oggi, martedì 16 gennaio 2018, sarà possibile compilare la domanda per le classi prime di elementari, medie e superiori per l'anno scolastico 2018/2019. Il Miur ha ribadito che non si tratta di un “click day”, quindi non c'è bisogno di affrettarsi nei primi giorni, anche perché il rischio è di mandare nuovamente in tilt il sito. Le domande arrivate per prime non avranno alcun diritto di precedenza. Le famiglie avranno tempo fino alle 20 del 6 febbraio 2018 per iscrivere i propri figli. Come ogni anno il ministero ha messo a disposizione delle famiglie un sito dedicato (clicca qui per aprirlo). Chi ha un'identità digitale SPID può saltare la fase di registrazione e accedere direttamente al servizio di iscrizione con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità, altrimenti bisogna appunto effettuare la registrazione, che può essere effettuata da padre, madre, tutore o affidatario dello studente. Una volta effettuata la registrazione, si può passare dunque all'iscrizione: si possono indicare tre scuole di proprio gradimento, ognuna identificata da un codice, chiamato “codice scuola”.

ISCRIZIONI MIUR SCUOLA 2018: COME COMPILARE LA DOMANDA

Il modello di domanda per l'iscrizione online è formato da due sezioni. Nella prima bisogna inserire i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta e le preferenze in merito all'orario scolastico (per le elementari) o l'indirizzo di studio (per le superiori). Nella seconda sezione vanno selezionate invece le informazioni e le preferenze che riguardano i servizi offerti dalla scuola, come la formazione delle classi. Una volta conclusa questa fase, il Miur invia in automatico all'indirizzo e-mail del genitore la conferma di acquisizione della domanda, mentre alla scuola viene mandato il modulo di iscrizione. La scuola dovrà confermare l'accettazione, altrimenti indirizzerà la domanda ad un'altra scuola decisa dal genitore come soluzione alternativa. In ogni caso si resta aggiornati sullo stato della propria domanda. Chi è ancora alla ricerca della scuola più adatta alle proprie esigenze o dell'indirizzo da scegliere può affidarsi al portale “Scuola in Chiaro”, dove sono disponibili le schede sintetiche di tutti gli istituti, con i dati principali, l'offerta formativa e i rapporti di autovalutazione delle scuole.

