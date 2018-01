Materie Maturità 2018/ Esame di Stato Miur, presto annuncio video del Ministro Fedeli: novità e anticipazioni

Materie Maturità 2018: Esame di Stato Miur, a breve l'annuncio video del ministro Fedeli con tutte le info e i commissari esterni. Le novità e le possibili anticipazioni

29 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Materie Maturità 2018, annuncio Miur a breve

Il grande momento, forse, è arrivato: entro il 31 gennaio dovrebbero essere pubblicate dal Miur le Materie della Maturità 2018, il momento fortemente atteso (e temuto!) dagli studenti maturandi che si apprestano nel prossimo giugno ad affrontare l’esame di Stato che conclude il ciclo Secondaria II grado. Assieme ai commissari esterni della Maturità, saranno dunque indicate - probabilmente tramite un video del Ministro Fedeli sui canali Miur Social - le materie che comporranno prima e seconda prova nei vari licei e istituti superiori d’Italia. Lo scorso anno il giorno X fu il 30 gennaio, quest’anno ancora non si sa quale sarà il momento - non vi sono infatti aggiornamenti preventivi da parte del Ministero - ma da questo pomeriggio fino al 31 ogni momento è buono per poter scoprire le nuove materie e quelle in ci gli studenti saranno giudicati da prof interni o esterni.

COME CAMBIA DA QUEST’ANNO L’ESAME DI MATURITÀ

Oltre alla “consueta” diatriba sul Classico - la versione di latino o greco - e lo Scientifico - matematica o fisica in seconda prova - interessanti saranno le novità sui vari altri istituti superiori, tenendo conto che da quest’anno la Maturità cambia radicalmente per effetti della Riforma Buona Scuola. Viene abolita la terza prova, ci saranno solo due prove scritte e una orale: in particolare la seconda, quella interessata dalle materie che stanno per uscire, viene spiegata in questi termini dal Miur «può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente». Nel video atteso sui canali social del Miur, la Ministro Fedeli indicherà tutte le materie di seconda prova per i principali indirizzi scolastici: per tutte le altre, verrà comunicato un indirizzo internet dove trovare la lista completa per tutte le scuole, opzioni e indicazioni particolari. Per avere un’idea di come sarà articolato l’imminente annuncio, ecco quello dell’anno scorso!

