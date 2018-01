Materie Maturità 2018/ Miur Esame di Stato, oggi l’annuncio del ministro Fedeli? Le ‘leggende’ da sfatare

Materie Maturità Miur 2018: Esame di Stato, oggi l'annuncio del Ministro Fedeli sulle seconde prove e i commissari esterni? Le ultime notizie e le leggende da sfatare per i maturandi

30 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Materie Maturità 2018, annuncio Miur (LaPresse)

Ieri non sono avvenuti gli attesi “scossoni” dai social del Miur e non sono state comunicate dal Ministro Fedeli le materie della Maturità 2018: che sia oggi il vero giorno del tanto atteso annuncio? Finora il Ministero non ha comunicato particolari anticipazioni a riguardo, ma se torniamo indietro solo di un anno scopriamo che nel 2017 fu proprio il 30 gennaio il giorno scelto dal Ministro per cominciare le materie della Seconda Prova dell’Esame di Stato, assieme alla scelta sui commissari esterni nelle varie materie della prossima Maturità. Tra le tante “leggende” che ogni tanto circolano tra i maturandi, occorre ogni tanto fare una sorta di “fact cheking” per evitare che si propaghino ancora di più di quanto già non accada praticamente ogni 12 mesi: intanto, il Miur non comunica mai in anticipo il momento dell’annuncio e non è neanche detto che accada per forza entro il 31 gennaio (non vi è nessun regolamento scritto per questo, ndr). Di norma negli anni passati questa è stata la data “limite” entro cui le materie sono state comunicate, ma nulla più; altra “leggenda” da scardinare è quella sui commissari esterni. Se lo scorso anno vi erano materie “esterne”, quest’anno saranno interne e viceversa: ecco, non vi è nessuna regola su questo e quindi ogni anno può cambiare tutto come essere confermato il profilo dell’anno precedente. Non c’è insomma nessuna alternanza obbligatoria, come del resto non vi è nessuna regola che obbliga il Miur a tenere latino un anno e greco l’anno dopo al Classico. Fino ad oggi quasi sempre è stata rispettata questa regola non scritta ma nulla vieta al Ministero di invertire la rotta e ad esempio allo Scientifico fare uscire la tanto temuta Fisica in seconda prova, finora mai uscita nella storia.

COME CAMBIA DA QUEST’ANNO L’ESAME DI MATURITÀ

Oltre alla “consueta” diatriba sul Classico - la versione di latino o greco - e lo Scientifico - matematica o fisica in seconda prova - interessanti saranno le novità sui vari altri istituti superiori, tenendo conto che da quest’anno la Maturità cambia radicalmente per effetti della Riforma Buona Scuola. Viene abolita la terza prova, ci saranno solo due prove scritte e una orale: in particolare la seconda, quella interessata dalle materie che stanno per uscire, viene spiegata in questi termini dal Miur «può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente». Nel video atteso sui canali social del Miur, la Ministro Fedeli indicherà tutte le materie di seconda prova per i principali indirizzi scolastici: per tutte le altre, verrà comunicato un indirizzo internet dove trovare la lista completa per tutte le scuole, opzioni e indicazioni particolari.

