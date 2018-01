Materie Maturità 2018/ Esame di Stato e Commissari esterni, oggi doppio annuncio del Miur

Materie Maturità 2018, ultime notizie Esame di Stato Miur: oggi l'annuncio del Ministro Fedeli anche sui commissari esterni. Dove controllare le novità e le previsioni "choc"

31 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Materie Maturità 2018, annuncio Miur a breve

Ieri in serata è arrivata la comunicazione ufficiale del Miur: oggi, 31 gennaio, avverrà il tanto atteso annuncio sulle materie della Maturità 2018, con anche la comunicazione delle principali novità del prossimo Esame di Stato, oltre alla conferma delle materie che andranno ai commissari esterni (e di conseguenza anche ai docenti interni, ndr). In ritardo di un giorno rispetto a quanto avvenuto un anno fa, il Ministro Fedeli oggi nel primo pomeriggio pubblicherà sul sito Miur tutte le materie delle Seconde Prove per i vari istituti superiori, ponendo fine all’ansia social e non generata in questi ultimi giorni di gennaio. «Le materie saranno rese note domani (oggi, ndr), nel primo pomeriggio. Nessun ritardo, dunque, solo i tempi tecnici perché il ministro possa firmare il provvedimento che sarà poi pubblicato sul sito del Miur». Il file che verrà pubblicato sul sito - e probabilmente anticipato da un video simile a quello dello scorso anno - conterrà l’elenco delle materie scelte per la seconda prova di tutte le scuole superiori, con tanto di indicazione dei vari sottoindirizzi. Un consiglio? Oltre a questi link utili da tenere sott’occhio, potreste attivate le notifiche di Twitter e Facebook del Miur Social. Potrebbe infatti essere probabilmente il modo migliore per sapere in tempo reale tutte le ultime novità del Ministero sulla Maturità!

LE "PREVISIONI CHOC"

E se alla fine si avverassero realmente le “previsioni choc” che da giorni corrono sui principali forum e siti specializzati sulla Maturità? Al Liceo Classico la conferma del Greco, in alternanza dopo la versione di Latino dello scorso anno, mentre allo Scientifico potrebbe avvenire la svolta storica con Fisica al posto di Matematica. Gli studenti tremano visto che sarebbe l’accoppiata tremenda per i maturandi dei Licei (che ricordiamo non rappresentano tutto il plotone di ragazzi che si appresta all’Esame di Stato, va sempre sottolineato specie alla stampa, ndr). Quello che è certo è che ormai poco si consumerà l’attesa e le materie saranno finalmente disponibili: a volte infatti, l’attesa e il timore sono peggio dell’effettiva notizia. In fondo, se anche dovessero uscire quelle materie, ci sono ben 6 mesi di tempo per potersi preparare: poteva andare peggio!

© Riproduzione Riservata.