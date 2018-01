Iscrizioni Miur scuola primaria 2018/ Registrazioni online: sito in tilt, guida e istruzioni (ultime notizie)

Iscrizioni Miur scuola primaria 2018, registrazioni online: sito in tilt, guida e istruzioni. Le ultime notizie notizie e gli aggiornamenti sulla procedura: consigli e scadenze

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Al via oggi le registrazioni online per l'iscrizione degli alunni alle classi prime della scuola prima, secondaria e superiori. Il sito del Miur però è andato subito in tilt: tanti gli accessi che hanno evidentemente intasato il portale del Ministero dell'Istruzione. Conviene allora ricordare ai genitori che non è il caso di affannarsi, perché le iscrizioni vere e proprie cominceranno il 16 gennaio e c'è tempo fino al 6 febbraio per completare la domanda. Peraltro l'ordine di precedenza non conta, quindi quelle arrivate per prime non avranno priorità. E allora la corsa all'iscrizione è inutile. Sono oltre un milione le famiglie coinvolte, anche per questo la fase di registrazione viene aperta con una settimana di anticipo rispetto alle iscrizioni vere e proprie. Scopriamo allora cosa bisogna fare per ultimare la pratica senza affanni. Il primo passaggio è quello della registrazione sul sito “Iscrizioni on Line”, così da ottenere le credenziali di accesso al servizio che serviranno per l'inserimento delle domande. Chi invece è già in possesso dell'identità digitale (Spid) può accedere già al servizio con le credenziali fornite dal gestore che le ha rilasciate.

ISCRIZIONI MIUR SCUOLA 2018: COME PROCEDERE

Solo per la scuola d'infanzia la procedura di iscrizione è rimasta quella tradizionale, cartacea. Per le altre, invece, c'è la procedura online. Dopo la registrazione si dovrà passare all'iscrizione: si potranno indicare fino a tre scuole, ognuna identificata con un codice. Se non si è a conoscenza del codice, lo si può cercare sul sito Scuola in Chiaro o chiederlo direttamente alle strutture scolastiche. Il modello di domanda dell'iscrizione online è formato da due sezioni: nella prima vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta e le preferenze sull'orario scolastico (per le elementari) o l'indirizzo di studio (per le superiori); nella seconda vanno selezionate le informazioni e le preferenze sui servizi offerti dalla scuola. Il Miur invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica del genitore la conferma di acquisizione della domanda, mentre alla scuola invia il modulo di iscrizione. La scuola avrà facoltà di accettare o indirizzare la domanda ad un'altra scuola indicata dal genitore come soluzione alternativa, in caso di indisponibilità. Durante il processo si può controllare costantemente lo stato della propria domanda.

