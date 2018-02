Materie Maturità 2018, commissari esterni/ Esame di Stato Miur: tragedia greca al Classico, relax Scientifico

Maturità 2018, Esame di Stato Miur: materie Seconda prova e commissari esterni, tutti i link utili. Le reazioni al Classico e Scientifico, le materie anche per Istituti Tecnici

01 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Maturità 2018, commissari esterni e materie (LaPresse)

La giornata appena passata è stata campale: il Miur ha pubblicato come promesso alle ore 13 le materie della Maturità 2018 in Seconda Prova, con annesse materie dei commissari esterni e interni a seconda degli indirizzi specifici. L’ansia social si è confermata anche questa volta, sia pre che post pubblicazione delle materie dell’Esame di Stato 2018: secondo un primo sondaggio pubblicato da Skuola.net si scopre che al Liceo Classico, dopo aver visto “confermato” la regola non scritta dell’alternanza tra Greco e Latino (lo scorso era uscita una versione latina), il pessimismo cosmico (altro che Leopardi!) si è dilagato subito. Il 60% dei maturandi classici è assolutamente pessimista sull’esito dell’esame, mentre il 47% boccia in toto la materia di Greco in seconda prova. Non solo, il 67% teme seriamente che il commissario esterno sulla materia dello scritto possa far “danni”, mentre il 44% di loro preferirebbe cambiare anche le altre due materie esterne decise dal Miur (inglese e scienze naturali, ndr). Per quanto riguarda invece il Liceo Scientifico, la scampata “fisica” fa bene sperare per la Maturità: il 42% dei maturandi scientifici non obiettano nulla nella scelta del Ministero, addirittura il 47% è sostanzialmente contento. Ciò di cui si lamentano sono il commissario esterno al compito di matematica: il 64% lo avrebbe cambiato volentieri con un’altra materia esterna.

MATERIE SECONDA PROVA: ECCO QUALI SONO

Per i maturandi dello Scientifico la grande paura della Fisica è stata “evitata” anche quest’anno: ma oltre ai principali Licei, quali sono le altre materie decise dal Miur per la prossima Maturità 2018? E soprattuto, quali sono le materie affidate ai commissari esterni? Trovate tutto nei link qui sotto, già presi d’assalto dai maturandi: ma proviamo a farvi un utile riassuntino, anzi un “bigino”, rimanendo in tema. Al Classico le materie affidate ai commissari esterni sono lingua e cultura greca, lingua e cultura straniera e scienze naturali; allo Scientifico invece matematica, lingua e cultura straniera, scienze naturali. Per le Scienze Umane (seconda prova scienze umane), materie con docenti esterni di scienze umane, lingua e cultura straniera, scienze naturali; al Linguistico invece il Miur ha deciso lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 3, scienze naturali come materie “esterne”. All’Artistico? Lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera, matematica, con discipline artistiche come materia di Seconda Prova. Per poter scoprire tutte le altre materie degli Indirizzi d’Esame in Seconda Prova, ecco il link ufficiale; qui invece si scoprono i Commissari esterni della Maturità; da ultimo, qui trovate tutte le novità e ulteriori informazioni sull’Esame di Stato 2018.

© Riproduzione Riservata.