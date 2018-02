MATURITA' 2018/ Quelle materie che "bocciano" il pensiero centralista dell'esame di Stato

"Matematica allo scientifico e greco al classico": niente di nuovo, ma i giornali titolano sempre su questo. Snobbando la maggioranza del mondo studentesco. MAURO MONTI

02 febbraio 2018 Mauro Monti

"Matematica allo scientifico e greco al classico": nihil sub sole novi. Ma i giornali riescono ancora a farne titoli, in ossequio al monotono rituale degli esami. Da sempre fatico a capire perché nel nostro Paese gli esami siano un fatto così pubblico da occupare tanto spazio dell'informazione.

Ma se proprio di esami si deve scrivere, proporrei di innovare aprendo con "débâcle della fisica allo scientifico". Per l'ottavo anno consecutivo al ministero manca il coraggio (a un mese dalle elezioni d'accordo…) di testare la preparazione scientifica dei maturandi liceali in un Paese che lamenta una drammatica crisi di accesso alle lauree di quel settore. Oppure si potrebbe titolare con un disorientante "Sistemi automatici agli elettrotecnici". Trattasi di una delle poche vere novità per gli esami di quest'anno, a dimostrare che proprio gli istituti tecnici rappresentano la parte più dinamica della scuola italiana, quella che si misura con i cambiamenti del mondo del lavoro.

Resta, però, più rassicurante informare che al classico ci sarà greco, a conforto dei pochi che il greco lo hanno studiato e dei tanti che si sono solo immaginati quanto sia difficile tradurre la lingua di Platone. Poco importa se al liceo classico va il 6% degli studenti italiani (il 3,5% in Lombardia) e agli Iti quasi tre volte tanto.

Il declino di un Paese si misura anche dalla mancanza di capacità di parlare senza retorica del proprio sistema formativo. E quel declino si sostanzia nell'inconcludenza con cui si annunciano riforme che impiegano decenni per prendere corpo. E allora si dice di voler riformare l'istruzione professionale, potenziandone l'aspetto pratico, e poi si fa una "riformetta" che sposta in officina due ore di curricolo settimanale su 32. Si riconosce che l'esame di maturità versione Berlinguer è precocemente invecchiato e poi lo si ritocca con qualche colpo di pollice, senza entrare nel merito se abbia ancora senso una prova unica nazionale di cui più nessuno (università e mondo del lavoro) tiene conto.

Un antico adagio insegnava che il cattivo odore nel pesce parte dalla testa. Forse qui la testa è il pensiero centralista, che fa discendere l'innovazione dall'iniziativa di un illuminato pensiero unico riformatore. La storia (e con lei la piccola storia degli esami) insegna che questo modello, come minimo, rimane vittima del "passo del bradipo".

L'unica vera riforma riformante sarebbe quella che disegna orizzonti, ma rinuncia a regolamentare il dettaglio del cambiamento, libera l'autonomia delle forze sane e creative che la scuola possiede, toglie paletti invece che riverniciare e irrobustire i vecchi. Forse arriverebbe anche a cancellare l'esame di Stato, ma a giugno qualcuno avrebbe il problema di cosa scrivere.

