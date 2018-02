Maturità 2018 / Commissari e materie seconda prova così tardi solo nel 2014

Maturità 2018: commissari e materie seconda prova così tardi solo nel 2014. Le ultime notizie sull'Esame di Stato Miur a cui si stanno preparando gli studenti italiani

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Maturità 2018, Esame di Stato (Foto: LaPresse)

Le materie della seconda prova della Maturità 2018 sono uscite e gli studenti sono già divisi. C’è chi si lamenta dicendo che non sono facili. Questo è il caso, ad esempio, degli studenti del liceo di scienze umane opzione economico sociale: dovranno confrontarsi per la seconda prova dell’Esame di Stato proprio con le scienze umane, mentre tutti auspicavano diritto ed economia politica. Dello stesso avviso gli studenti del liceo classico: dopo la versione di Seneca dell’anno scorso speravano in qualcosa di più facile, invece è uscito greco. Un discorso simile si può fare per quanto riguarda i commissari esterni: gli studenti del classico li avranno per lingua e cultura greca, lingua straniera e scienze naturali. Quali sono invece gli studenti soddisfatti della scelta del Miur? Innanzitutto quelli del liceo scientifico: si ipotizzava l’uscita di fisica, ma affronteranno matematica. I maturandi del linguistico temevano seconda o terza lingua, invece la scelta è ricaduta su lingua straniera 1. Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici, si lamentano i maturandi dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio: dovranno vedersela con estimo. Meglio è andata all’indirizzo turistico, visto che è uscita la lingua inglese come seconda prova.

MATURITÀ 2018: ANNUNCIO MIUR COSÌ TARDI SOLO NEL 2014

Stavano cominciando a dare i primi segni di insofferenza gli studenti in attesa della comunicazione delle materie per la seconda prova della Maturità 2018. Nelle ultime ore che hanno preceduto il tanto atteso annuncio si sono scatenati sul sito del Ministero al grido di #escilematerie. Altri invece si sono lasciati andare a riti scaramantici nella speranza che non uscissero le materie più temute, come fisica per lo scientifico e greco per il classico. Il mese più lungo dell’anno è finito proprio con la comunicazione del Miur. In realtà non è la prima volta che impiegava così tanto tempo per comunicare le materie della seconda prova. Quattro anni fa, infatti, come riportato da studenti.it, l’attesa fu assolutamente identica. Nel 2014 l’annuncio uscì appunto il 31 gennaio, meglio si è fatto nel 2016 visto che uscì il 28 gennaio. Nel 2015, invece, il 29 gennaio, l’anno scorso il 30.

© Riproduzione Riservata.