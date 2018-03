PROVE INVALSI TERZA MEDIA 2018/ Online su Miur esempi di Italiano, Matematica e Inglese

20 marzo 2018 Silvana Palazzo

Prove Invalsi terza media 2018 (Foto: da Pixabay)

L'Istituto Invalsi ha pubblicato esempi di Italiano, Matematica, Inglese Reading e Inglese Listening per le prove di terza media computer based. Gli esempi prevedono una prova di 90 minuti, gli stessi previsti per le prove previste ad aprile per gli studenti di terza media (clicca qui per gli esempi). Ricordiamo infatti che è passato da 75 a 90 minuti il tempo per le prove di Italiano e Matematica. Considerando il fatto che sarà il primo anno in cui svolgono le prove CBT, gli studenti si troveranno più a loro agio, potranno lavorare quindi con la tranquillità necessaria. A pochi giorni dall'avvio delle prove pre gli studenti dell'ultima classe del primo ciclo, che per la prima volta le svolgeranno con modalità CBT (computer based tests), è intervenuto Roberto Ricci, responsabile Area prove nazionali per l'Invalsi, per fare il punto della situazione sulle novità delle prove e le prospettive che offrono. «Una prima importante novità è rappresentata dal nuovo rapporto tra le prove INVALSI e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione». Da quest'anno lo svolgimento delle prove Invalsi, non il loro esito, rappresenta uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato. Il risultato è riportato in una apposita sezione della certificazione finale delle competenze.

PROVE INVALSI TERZA MEDIA 2018: TUTTE LE NOVITÀ

Tra le novità introdotte per le prove Invalsi anche l'espressione dell'esito su una scala nazionale. In questo modo si comprende il livello di competenza raggiunto rispetto a traguardi comuni a tutti gli studenti del Paese, senza che questo incida sul voto d'esame. Questo potrebbe produrre un effetto positivo sulla motivazione degli studenti, grazie alle informazioni sul livello di preparazione raggiunto su una scala unica per tutto il Paese. Gli insegnanti dal canto loro potranno ideare percorsi didattici che tengano conto anche di queste informazioni per favorire il raggiungimento di migliori livelli di apprendimento. La terza grande novità, come spiegato da Roberto Ricci, responsabile Area prove nazionali per l'Invalsi, è la prova d'Inglese, articolata in una sezione rivolta alla comprensione della lettura e dell'ascolto. Questa è una prova bilivello: A1 e A2. Questa scelta è stata fatta per permettere alle scuole e alle famiglie di avere informazioni utili per innalzare le competenze linguistiche degli studenti, individuando le aree di intervento più utili. L'ultima novità riguarda lo svolgimento della prova: al computer e online.

