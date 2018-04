PROVE INVALSI 2018/ Da oggi test online: inglese e matematica, ecco come si svolge

Prove Invalsi 2018: da oggi test online per oltre 574mila ragazzi, ma c'è un computer ogni 2,5 di loro. Valeria Fedeli: “Buon lavoro studenti, grazie alle scuole per l'impegno”.

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Prove Invalsi 2018 (Foto: LaPresse)

Cominciano oggi le prove Invalsi per gli studenti della terza media. È il primo caso di prove «computer based», svolte cioè su pc. Sono coinvolti in totale 574.600 ragazzi e, stando al censimento delle strutture informatiche svolto da Invalsi, le postazioni effettive nelle scuole sono circa 216mila, quindi è a disposizione un computer ogni 2,5 studenti. Tra le novità che sono state introdotte quest'anno, oltre alle prove su supporto informatico, c'è anche l'Invalsi per la lingua inglese. Se negli anni passati questi test duravano due giorni, quest'anno andrà diversamente: potranno svolgersi da oggi, mercoledì 4 aprile, al 21 dello stesso mese. Questo, come riportato dall'Ansa, affinché le scuole possano organizzarsi al meglio e superare l'eventuale ostacolo della cosiddetta “connessionè”. Tornano invece alla terza prova, quella di inglese, una sezione è dedicata alla comprensione della lettura, un'altra invece a quella dell'ascolto.

PROVE INVALSI 2018: GLI AUGURI DELLA MINISTRA FEDELI

La ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado l'augurio per le prove Invalsi. «Si tratta di un’importante occasione per misurare le proprie conoscenze e le proprie competenze, scoprire i propri punti di forza e gli aspetti su cui continuare a investire per migliorare giorno dopo giorno». Questo è per la ministra il senso della valutazione che deve essere uno stimolo per gli studenti e tutta la comunità scolastica per produrre un costante miglioramento del sistema scolastico. Fedeli ha colto l'occasione per ringraziare le scuole e l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione: «In questi mesi hanno portato avanti un lavoro encomiabile per recepire i cambiamenti introdotti e garantire a ciascun giovane le condizioni migliori per svolgere le prove». Invalsi e Miur hanno organizzato nei mesi scorsi incontri con i dirigenti scolastici per aiutare a risolvere eventuali criticità che potrebbero presentarsi. Proprio per permettere alle scuole di organizzarsi al meglio è stata prevista una finestra temporale delle prove che va da oggi al 21 aprile. «C’è stato un grande impegno condiviso: grazie a tutte e tutti coloro che si sono assunti con senso del dovere questa responsabilità educativa. Le nuove generazioni, la loro crescita e il loro futuro sono e devono essere sempre di più centro della nostra azione», ha concluso Fedeli.

