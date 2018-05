Test Invalsi, gaffe nella prova per la quinta elementare/ “Antonio e Cleopatra sconfitti ad Anzio”

Test Invalsi, gaffe nella prova per la quinta elementare: “Antonio e Cleopatra sconfitti ad Anzio”. L'errore ha provocato le polemiche e l'ironia in rete, oltre che molte perplessità

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Test Invalsi, gaffe nella prova per la quinta elementare

I test Invalsi continuano a far discutere: una gaffe è stata commessa nella prova per la quinta elementare. E sono subito scattate critiche e ironia in rete. Nel test è stato scritto che Antonio e Cleopatra furono sconfitti nella battaglia di Anzio. In realtà era la battaglia di Azio, nel 31 avanti Cristo. Lo scontro navale fu vinto dalla flotta di Ottaviano contro Marco Antonio il quale si fece convincere da Cleopatra a rinunciare al combattimento e a fuggire verso l'Egitto. La battaglia di Azio per un errore è stata scambiata con la località del litorale laziale più nota per lo sbarco degli alleati del '44 o per la battaglia tra Romani e Volsci nel 468 a.C.. E subito sul web sono scattate le critiche, oltre che molta ironia. «Invalsicomio. Ma chi ha scritto il quiz Invalsi su Cleopatra, che scambia la battaglia di Azio per la “battaglia di Anzio”, gira per il Ministero col cappello da Napoleone?», ha scritto Unicobas.

TEST INVALSI, GAFFE NELLA PROVA PER LA QUINTA ELEMENTARE

La polemica sull'errore nel test Invalsi segue quella che aveva già coinvolto le prove di quest'anno su un altro aspetto: gli insegnanti più critici hanno definito le prove «una profilazione indebita» dei bambini di dieci anni. Il riferimento è alla domanda Q10, inserita nella parte che serve agli esperti per capire il profilo sociale del campione. Il quesito riguardava il futuro nel mondo del lavoro. Tra le frasi che l'alunno era chiamato a indicare quanto pensasse fossero vere (da “per niente” a “totalmente”) c'erano: «Raggiungerò il titolo di studio che voglio»; «Avrò sempre abbastanza soldi per vivere»; «Nella vita riuscirò a fare ciò che desidero»; «Riuscirò a comperare le cose che voglio»; «Troverò un buon lavoro». Anche in questo caso la foto della domanda ha fatto il giro della rete. Diversi insegnanti hanno chiesto il senso di quelle domande. Ora dunque una nuova polemica.

© Riproduzione Riservata.