Maturità 2018, da oggi i nomi dei commissari esterni/ Quando escono? Le date possibili

Maturità 2018: nomi dei commissari esterni. Quando escono? L'attesa comincia oggi, perché il Miur potrebbe pubblicare la comunicazione. Le ultime notizie

30 maggio 2018 Silvana Palazzo

Maturità 2018 (Foto: LaPresse)

La pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per la Maturità è una prassi che agita gli studenti, al punto tale che in tanti si interrogano sulla data in cui verrà svelato l'elenco. Una delle domande che circola e rimbalza sui social è proprio questa. Il Miur in effetti si sta facendo attendere: non sono stati ancora pubblicati i nomi dei membri della commissione esterna per la Maturità 2018, e questo preoccupa non poco i maturandi. Perché ci tengono tanto? Il motivo è semplice: sapere la loro identità il prima possibile è importante per far partire le “indagini” su ciò che amano, sui loro argomenti preferiti e come prenderli per il verso giusto in vista della terza prova e dell'orale. In attesa della comunicazione ufficiale del Miur, sono partite le prime ipotesi in merito alle date più probabili per la comunicazione dei nomi dei commissari esterni per la Maturità 2018. Sono diverse le possibilità, analizziamo dunque gli scenari.

MATURITÀ 2018: NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI

Si pensava che i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2018 potessero uscire prima di oggi, 30 maggio 2018, per evitare strani incastri politici, per via della formazione del nuovo governo, secondo quanto riportato da ScuolaZoo. Invece è cambiato tutto e le ultime notizie non sono affatto rassicuranti: pare infatti che il Miur tarderà nell'uscita dei nomi dei commissari esterni. D'altra parte si dice che la ministra uscente Valeria Fedeli abbia già preparato tutto prima di congedarsi, quindi i nomi dei membri della commissione esterna sarebbero decisi da tempo. In tal caso potrebbero allora uscire a breve. La data di oggi è quella più probabile per l'uscita dei nomi, ma non ci sorprenderemmo se tutto venisse rinviato a domani o addirittura al 1 giugno. Non è da escludere inoltre uno slittamento alla settimana che va dal 4 all'8 giugno. L'anno scorso, ad esempio, i nomi dei commissari esterni sono usciti il 5 giugno. In quello precedente, invece, uscirono il 7 giugno. Se teniamo conto degli ultimi anni, solo nel 2012 la data venne anticipata al 29 maggio.

© Riproduzione Riservata.