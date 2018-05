TEST INVALSI SECONDA SUPERIORE 2018/ Italiano e matematica, come funziona: da oggi prove al computer

Test Invalsi seconda superiore 2018, prove italiano e matematica: come funzionano: da oggi quiz al computer. Le ultime notizie tra polemiche e boicottaggi

07 maggio 2018 Silvana Palazzo

Test Invalsi seconda superiore 2018 (Foto: LaPresse)

Dopo le scuole medie, tocca anche agli studenti delle seconde superiori, da oggi e fino al 19 maggio, affrontare i test Invalsi informatizzati. L'impianto delle prove è nuovo e prevede che gli alunni svolgano i test nell'arco di circa due settimane. Le scole potranno scaglionare gli alunni per classe e organizzare le prove per sottogruppi all'interno di ciascuna classe, se i computer collegati in rete non bastassero. Alle scuole la scelta del giorno, fatta eccezione per le classi campione. Come funzionano le nuove prove computer-based? Non essendo più su carta, non potranno svolgersi nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti; inoltre, varieranno da studente a studente, pur mantenendo identica forma e struttura. Per ciascun alunno la prova sarà composta da una selezione di domande estratte a caso da un ampio repertorio di quesiti «equipollenti». Le due prove di matematica e italiano verranno sottoposte agli alunni in due giornate distinte per ciascun alunno e dureranno rispettivamente 100 e 105 minuti.

TEST INVALSI SECONDA SUPERIORE 2018: LE POLEMICHE

Tra critiche e minacce di boicottaggi continua l'iter del progetto Invalsi, il cui obiettivo è, come spiega il responsabile delle prove nazionali Roberto Ricci, «misurare il livello di competenza raggiunto dagli allievi in alcuni ambiti fondamentali e individuare le situazioni di maggiore difficoltà per determinare un incremento di attenzione inteso anche in senso economico». I test però sono stati fortemente osteggiati da insegnanti allievi. La partenza delle prove è coincisa infatti con scioperi e proteste da parte di alcuni docenti. Il Cobas, ad esempio, il Cobas ha paragonato il sistema Invalsi all'istruzione dell'epoca fascista. Tra le altre cose, i test Invalsi vengono definiti «dannosi emotivamente per i bambini», sono considerati «la premessa alla valutazione e gerarchizzazione retributiva dei docenti» ed «esasperano la competizione tra gli alunni». Inoltre, è stata evidenziata la tendenza degli insegnanti a dedicare sempre più ore di didattica alla preparazione ai quiz per «non fare brutta figura» e l'emergere di un business legato ai libri di testo creati per esercitarsi nelle prove.

