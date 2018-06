SCUOLA/ Uomini, prima che esperti: solo così la teoria diventa vita

Goethe, nel "Faust", fa dire da Mefistofele: "Grigia è ogni teoria, verde è l'albero della vita". Ua frase che ogni docente dovrebbe tenere sempre a mente. WALTER IZZO

03 giugno 2018 Walter Izzo

Sfogliando le pagine di cultura di un quotidiano mi cade l'occhio su una citazione tratta dal Faust di Goethe. Mefistofele dice al giovane studente: "Grigia è, mio caro amico, ogni teoria, verde è l'albero d'oro della vita".

Ne ho avuto conferma quando sono stato invitato a un dibattito su corsi universitari, specializzazioni e futuro, organizzato da un'università milanese.

Gli studenti che ho di fronte nell'aula magna mi guardano apatici: sono prossimi alla laurea, parte in psicologia e parte in scienze dell'educazione, e sono lì per assistere a una tavola rotonda sui rispettivi studi e sulle loro prospettive di lavoro.

Io sono stato invitato quale coordinatore di cooperative sociali operanti con giovani e adulti in difficoltà: un mondo che un giorno potrebbe aver bisogno delle loro competenze; per lo stesso motivo, è presente il responsabile di un affermato studio di psicoterapia.

Mi sento a disagio, per la confusione culturale che attraversa anche il mondo della carità, dove c'è raramente sintesi fra ideali e professionalità e si arriva a chiedere competenze e regole nuove di fronte ad ogni problema: dilaga la teoria astratta, avulsa dalla vita, che riempie la bocca di "esperti" che sostengono tutto e l'esatto opposto. Il relativismo favorisce risposte facili, senza riscontri nella realtà e nell'esperienza.

Una matura docente di scienze dell'educazione, quale moderatrice, mi invita al microfono e mi assegna un quarto d'ora per un primo intervento: attività in corso, difficoltà, finanziamenti.

Mi presento, spiegando che parlo da cattolico impegnato in opere di carità che hanno assunto rilevanza sociale. Poi spiazzo tutti con una domanda: "Che differenza c'è tra psicologia e scienza dell'educazione?"

Silenzio.

Continuo: "Quando interviene un laureato in psicologia e quando uno in scienze dell'educazione? C'è qualcuno che vuole rispondere?".

Silenzio imbarazzato degli studenti.

L'insegnante si sente in obbligo di intervenire. Illustra i due corsi di laurea specificando esami, materie in comune e materie differenti. Poi tocca a me. "Va bene — dico —, i piani di studi sono diversi, ma io vorrei sapere che compiti avranno questi ragazzi nella vita, con quale consapevolezza e umanità accompagneranno le persone".

"La prego! — fa l'insegnante —. Ci ha già parlato delle sue convinzioni religiose: non le condivido ma le rispetto, ora, però, torni al tema e non ci faccia la predica. Sono vent'anni che insegno scienze dell'educazione e guido io il dibattito".

La docente è spazientita, per la piega del mio intervento e forse perché non capisce dove voglio arrivare. "Stia tranquilla — ribatto con lo stesso tono — ho solo parlato di consapevolezza. Vediamo quanta ne esiste. Partiamo dai termini 'scienze' ed 'educazione'. Io ho lavorato anche in un centro di ricerche, e posso dire che la scienza studia le leggi che regolano il ripetersi dei fenomeni: fino a prova contraria, lo stesso procedimento dà lo stesso risultato. Da questo punto di vista, cosa ci sia di scientifico nell'educazione mi risulta un mistero, tanto è vero che più figli degli stessi genitori crescono diversi tra loro".

La docente è sulle spine, ma proseguo. "Anche il termine educazione mi sembra inappropriato, perché l'educazione interpella la libertà dell'essere umano che hai di fronte, l'impostazione della vita che gli proponi, ciò che è bene o male secondo la tua esperienza, e non mi risultano corsi in cui si parla di questi valori".

La docente ora è sconcertata. Vado avanti: "Conclusione: non vedo né scienza, né educazione. Non faccio prediche a nessuno: sono pronto a discutere su tutto, ma dico che — di scienze dell'educazione — accetto solo 'della', la preposizione articolata contenuta nel nome della facoltà".

Si sente qualcuno ridere. Forse è uno studente appena bocciato ad un esame, che vede la docente in difficoltà. Ma io non voglio mettere alla berlina nessuno: spiego che voglio un'altra impostazione, voglio che si confronti la teoria con la vita, lo studio con la verifica dei risultati. E mi offende chi riduce a "predica" l'esposizione dei miei valori e della mia fede.

La docente si riprende e, questa volta, misura le parole: "Scienze dell'educazione è il complesso delle discipline che trattano le condizioni in grado di favorire o di ostacolare i processi educativi o formativi dell'individuo: psicologia, pedagogia, sociologia... Sono stata più chiara?"

"Chiarissima! — ribatto —. Con la sua definizione mi conferma che qui non parlate di contenuti dell'educazione — trasmessi dalla famiglia, dagli incontri, dalla società —... Voi vi limitate a trattare le condizioni in grado di favorirla o ostacolarla, servendovi di varie discipline tra cui la psicologia: insomma, date agli studenti tutti gli strumenti per educare e nessun contenuto, nessuna educazione da trasmettere".

Guardo la platea: è attenta. Finalmente non avverto l'apatia che attanaglia i giovani quando non credono possibile una novità.

I valori non sono all'ordine del giorno, ma non rinuncio a sollevare il tema: "L'educazione è il processo attraverso cui viene proposta a piccoli e grandi un'ipotesi di senso, di scopo della vita, da cui derivano scelte e comportamenti. L'educazione — ripeto — interpella la libertà: un ragazzo può aderire o meno a tale proposta, al modello di vita che gli viene indicato. Se lo accetta, è perché l'educatore trasmette una certezza, un'energia per andare avanti, che poi continuerà a nutrirsi di incontri con persone e situazioni successive: educare è illuminare la ricerca di un motivo per vivere che c'è in ciascuno di noi".

Una ragazza si alza, sale sul palco e va al microfono predisposto per le domande. Le trema un po' la voce per l'emozione ma è subito chiaro che è decisa a capirne di più. "Lei — chiede la giovane — ha parlato di educazione e ha definito la psicologia uno 'strumento'. Sto per laurearmi e vorrei diventare psicoterapeuta".

Mi sento in dovere di cedere la parola al responsabile dello studio di psicoterapia, che interviene senza sbavature. "La psicologia studia il comportamento umano e la mente, i rapporti tra il soggetto e l'ambiente: se da queste analisi emergono disturbi nel rapportarsi con sé e con gli altri, una difficoltà ad agire... ecco, in questo caso, interviene lo psicoterapeuta che aiuta il soggetto a liberarsi da ansie, paure e freni. Una volta che l'individuo è guarito, lo psicoterapeuta esce di scena e lui è finalmente libero di agire consapevolmente...".

"E in base a quale criterio agirà?" — lo interrompe la ragazza.

"Beh, signorina — continua l'esperto — io ho descritto cosa dovrebbe succedere in teoria… In pratica, tutto è un po' diverso: la famiglia, la scuola, il concetto di autorità... tutto è in crisi, mancano punti di riferimento e spesso è il paziente che, oltre la cura, chiede allo psicoterapeuta anche qualche linea di indirizzo: un criterio di comportamento, per usare le sue parole".

"Ma così lo psicologo — ribatte quella — fa da anche da padre, maestro, guida... È scorretto!"

Lo psicoterapeuta si stringe nelle spalle: "Lei ha ragione. Si può essere d'accordo o meno con l'amico delle cooperative sociali, ma bisogna riconoscere il vuoto di valori e di personalità solide — di 'educatori' — che denuncia. Lo psicologo fa di tutto: è chiamato per un ragazzo difficile, per un matrimonio in crisi, per un figlio taciturno che magari ha solo bisogno di affetto. E spesso, messo in un ruolo non suo, lo psicologo fa solo danni. Anche gravi".

"Mia sorella si è suicidata" — intervengo. Mi trema la voce ma proseguo, nel silenzio generale, di fronte allo sguardo attonito della docente e del responsabile dello studio. Nelle mie parole non c'è rancore, ma il ritorno di un dolore sofferto di recente. Racconto di un matrimonio lungo e riuscito, due figlie adolescenti, un marito stimato fino ad un anno prima. Poi tutto crolla. Perché? cosa è successo? Questa volta, la fede non è bastata a sostenere mia sorella. Lo psicoterapeuta l'ha aiutata come sapaeva, in un doloroso percorso d'analisi, lontano dai valori morali e dalla sua crescente sofferenza, ma mia sorella si sentiva lacerata e me lo diceva: divisa fra il bisogno di Dio, dello psicoterapeuta e di farmaci che lo psicoterapeuta non poteva prescriverle. Ho cercato uno psichiatra, che non è arrivato in tempo.

Era una domenica mattina: mia sorella si era gettata dalla finestra e ora giaceva sull'asfalto. "I giorni di festa sono i più duri per chi si sente spaventosamente solo — mi disse lo psicoterapeuta subito accorso — non so come dirle il mio dispiacere... anche per me la situazione era diventata insostenibile: avrei dovuto rendermi conto della situazione e chiamare io lo psichiatra, già qualche tempo fa".

La mia testimonianza ha riappacificato il clima e, salutando, invito tutti a riflettere e cercare i nessi fra la tragica morte che ho raccontato e gli interventi precedenti. Insisto che occorre domandarsi le ragioni di tutto, e giudicare ciò che accade: solo così la grigia teoria diventa cultura e, quindi, "verde albero della vita".

