Maturità 2018, oggi i nomi dei Commissari esterni/ Quando escono e qual è il link del Miur

Maturità 2018, oggi i nomi dei Commissari esterni: il Miur rivelerà ufficialmente chi saranno i membri delle commissioni per ogni classe. Quando e dove scoprirli.

04 giugno 2018 Emanuela Longo

Maturità 2018 (Foto: LaPresse)

Quando escono i nomi dei Commissari esterni della Maturità 2018? Questa è una delle domande più ricorrenti tra gli studenti che si preparano ad affrontare, quest'anno, il fatidico Esame di Stato. Chi pensava di poter conoscere già nei giorni scorsi i nomi dei professori che faranno parte della temutissima commissione esterna, si è ritrovato di fronte ad un nulla di fatto. L'attesa però, secondo quanto anticipato dall'informato sito ScuolaZoo, pare sia ufficialmente terminata in quanto per oggi, lunedì 4 giugno 2018, stando a quanto annunciato dal Miur, dovrebbe essere svelato l'arcano. A breve, dunque, i maturandi potranno scoprire chi saranno i membri della Commissione dell'Esame di Stato direttamente dal sito ufficiale del Ministero che per l'occasione dovrebbe attivare un apposito link in cui andare alla ricerca della propria commissione. E' quanto avviene ogni anno a pochi giorni dalla data di inizio della Maturità e, come sempre, il sito del Miur sarà destinato anche questa volta ad andare in tilt per via delle troppe visite contemporanee. Se, dunque, non riuscite a connettervi prontamente, non entrate in panico! Con un pizzico di pazienza ogni classe riuscirà a scoprire quali commissari esterni sono stati nominati per il proprio Esame di Maturità.

STUDENTI IN ANSIA

Cresce l'attesa in vista della pubblicazione dei Commissari esterni della Maturità 2018, annunciata per la giornata odierna. Al momento, però, dal sito del Miur tutto tace e dunque non si hanno notizie certe in merito al fatidico link che riporterà direttamente alla lista delle varie commissioni esterne. I maturandi, intanto, si sono radunati sui social in attesa di capire chi si troveranno di fronte in commissione durante la propria Maturità 2018. Sono ore di ansia per molti studenti che su Twitter lamentano il caldo eccessivo e la mancanza di indicazioni: "Almeno una gioia uscendoci i nomi dei commissari esterni ce la date?", commenta una maturanda, alla quale si affianca un altro utente "Uscite i nomi dei commissari ESTERNI!!". In attesa di conoscere in tempo reale, attraverso il portale di ScuolaZoo, quale sarà il link del Miur cliccabile, lo stesso sito ha consigliato ai numerosi studenti di chiedere informazione sui fatidici nomi anche presso le proprie segreterie, dove potrebbero essere già arrivati questa mattina.

© Riproduzione Riservata.