Graduatorie di istituto, da oggi scelta sedi/ Ultime notizie: nota Miur e scadenza invio modello A5

Graduatorie di istituto, da oggi scelta sedi per i docenti: nota Miur, informazioni e scadenza invio del modello A5. Cosa regolamenta il decreto e le ultime notizie.

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

Graduatorie di istituto, Miur

Da oggi e fino al 10 settembre 2018, entro le ore 14, è possibile inoltrare il modello A5 per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno e, per chi si è inserito negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia, la scelta delle scuole. E il Miur proprio per ricordare l'apertura delle funzioni Polis ha pubblicato una nota apposita, visto che sia la scelta delle scuole che l'inserimento del titolo di sostegno avvengono tramite Istanze OnLine. Il Ministero ha dunque trasmesso i seguenti allegati per supportare la procedura di scelta delle sedi: legenda sedi esprimibili, scuole slovene, scuole speciali e istituti omnicomprensivi. Sono esprimibili le sedi relative all'anno scolastico 2018/19. Chi non era precedentemente iscritto nelle graduatorie di istituto sceglie le istituzioni scolastiche della provincia in cui e` ubicata la scuola a cui e` stato inoltrato il modello di domanda A3. I docenti che invece gia` figurano nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'inserimento in II fascia aggiuntiva, possono inserire o cambiare una o piu` istituzioni scolastiche della provincia di iscrizione, ai soli fini dell'inserimento nella II fascia aggiuntiva per la finestra temporale del 1 agosto 2018.

GRADUATORIE DI ISTITUTO, DA OGGI SCELTA SEDI

Per quanto riguarda la sostituzione di sedi da parte di docenti gia` iscritti in graduatoria, il Miur nella nota fa sapere possono essere cambiate esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l'inserimento nella finestra temporale del 1 agosto 2018. Questo vuol dire che non possono essere sostituite le sedi ove risultino gia` impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l'inserimento in II fascia aggiuntiva nella presente finestra temporale. Il Miur nel comunicato, in merito al caso di sostituzione di sedi, precisa che «l'aspirante potra` figurare nella nuova istituzione scolastica prescelta, solo relativamente agli insegnamenti per i quali si chiede l'inserimento in II fascia aggiuntiva relativa alla finestra temporale del 1 agosto 2018 e per i quali ha presentato il modello A3 e non, anche, per gli altri, eventuali, insegnamenti per i quali era precedentemente iscritto nelle sedi sostituite o per i quali risulta iscritto in altra fascia delle graduatorie di istituto di diverse istituzioni scolastiche». Infine, ricorda che la scuola capofila precedentemente scelta puo` essere cambiata tra le preferenze, ma rimarra` comunque, per tutta la durata del triennio, referente della trattazione della posizione dell'aspirante. Non sono invece tenuti a presentare istanza di scelta delle sedi quei docenti che intendono confermare tutte le istituzioni scolastiche espresse negli anni scolastici precedenti.

