Alto Adige, morto un alpinista: precipitato per 150 metri/ Ultime notizie: disperso un suo compagno

Alto Adige, morto un alpinista: precipitato per 150 metri. Ultime notizie: disperso un suo compagno. La vittima ha 55 anni ed è di origine tedesca

Alto Adige, morto un alpinista: precipitato per 150 metri

Nuovo incidente mortale verificatosi sulle montagne italiane. Come riferito da diversi organi di informazione, a cominciare dai colleghi dell’agenzia Ansa, un alpinista ha perso la vita in Alto Adige, precisamente in alta val Martello, a circa tre mila metri di quota. Secondo le prime informazioni circolanti pare che l’uomo, facente parte di una cordata di almeno quattro persone, sia precipitato da un’altezza di 150 metri, morendo sul colpo. Risultano dispersi gli altri tre e del gruppo non si conoscono ancora le generalità ne tanto meno la nazionalità.

UN DISPERSO

Sul posto è subito intervenuto l’elisoccorso Pelikan che ha fornito supporto al soccorso alpino. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di Fanpage pare che dei tre membri dispersi, due siano stati ritrovati, così come sia stata recuperata la salma dall’alpinista morto, mentre risulta disperso un terzo membro della cordata. Inoltre, sempre stando alle informazioni raccolte, il gruppo dovrebbe essere di nazionalità tedesca. L’incidente si è verificato attorno alle ore 13:00 di oggi, precisamente sul Monte Cevedale, e la vittima avrebbe 55 anni.

© Riproduzione Riservata.