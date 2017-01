VIOLENZA SESSUALE/ Ragazza di 17 anni abusa di un giovane minacciandolo con un coltello

Quando i ruoli si invertono, resta la giovane età di chi commette abusi sessuali e l'evidente stato di abbruttimento sociale in cui si vive in molte zone dell'America. Una ragazza di colore 17enne, Lestina Marie Smith, si è resa protagonista di un fatto sconcertante accaduto a Saginaw, nello stato del Michigan. La giovane, secondo le accuse che adesso potrebbero costarle il carcere a vita, ha rapito un ragazzo di 19 anni minacciandolo con un coltello costringendolo a pratiche sessuali nei suoi confronti sempre sotto la minaccia dell'arma. Arrestata, è comparsa in tribunale in questi giorni e il prossimo 3 febbraio sarà formulata l'accusa definitiva, ma già il tipo di violenza le fa rischiare il carcere a vita. Non le è stata permessa la libertà vigilata, restera nel carcere della contea in cui si sono volti i fatti.

