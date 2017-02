Valentina Sampaio / Chi è la prima modella trans sulla copertina di Vogue (oggi 15 febbraio 2017)

Latest news in the channel

VALENTINA SAMPAIO: CHI E' LA PRIMA TRANS SULLA COPERTINA DI VOGUE (OGGI 15 FEBBRAIO 2017)- Una bellezza mozzafiato per Valentina Sampaio, la prima persona trans apparsa sulla copertina di Vogue. Per la prima volta il magazine francese ha deciso di omaggiare questo mese alla bellezza transgender e comparirà sulla copertina sul numero di marzo in edicola il prossimo 23 febbraio. Il profilo Instagram di Vogue Paris ha comunicato che verranno realizzato due copertine: un primo ed un primissimo piano della nuova modella trans, che sono state condivise sui social network dalla stessa Valentina Sampaio. "Questo mese siamo orgogliosi di celebrare la bellezza transgender e come modelle quali Valentina Sampaio, che sta posando per la prima cover di sempre di Vogue, stiano cambiando il volto della moda e distruggendo il pregiudizio" si legge suo comunicato Instagram di Vogue, con like che hanno raggiunto i dodicimila, sintomo che la copertina è molto apprezzata dai lettori di Vogue, una sorta di prima volta per il magazine. CLICCA QUI PER VEDERE LA COPERTINA DI VOGUE

VALENTINA SAMPAIO: CHI E' LA PRIMA TRANS SULLA COPERTINA DI VOGUE (OGGI 15 FEBBRAIO 2017)- Valentina Sampaio sarà la prima modella trans ad apparire sulla copertina di Vogue Paris, con il magazine che per il mese di marzo ha deciso di omaggiare la bellezza transgender. Valentina ha diciannove anni, viene dal Brasile ed è una modella dall'età di sedici anni ed è già stata protagonista sulla copertina di 'Elle'. La modella è stata fotografata ora per Vogue da Mert Alas e Marcus Piggott, truccata da Isamaya Ffrench e acconciata da Paul Hanlon mentre l'outfit è stato curato da Emmanuelle Alt. "Tanto orgogliosa e tanto felice. Grazie" si legge sul profilo Instagram della stessa Valentina che ha deciso di condividere in anteprima la copertina di Vogue. Colori molto freddi per questa edizione, ma il suo sguardo intenso e magnifico fa da cornice alla sua bellezza. Sembra inoltre che in famiglia Valentina Sampaio si sia sempre sentita una donna, dall'infanzia, quando a dieci anni decide di farsi chiamare Valentina.

© CopyRight.