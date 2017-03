Minacce di morte per la "ballerina musulmana"/ Video, la ragazza twerka con l'hijab

Minacce di morte per la "ballerina musulmana"! Ragazza balla il twerk con l'hijab e il video diventa virale - Una ragazzina musulmana è finita nella bufera dopo aver twerkato in un centro commerciale di Birmingham indossando un hijab. La clip è stata postata sui social, diventando in pochissimo virale e suscitando l'indignazione sfociata in commenti poco gradevoli da parte della comunità musulmana. Frasi forti come "T**ia disgustosa" e "Pu**ana che va ammazzata", sono solo alcune delle minacce, davvero pesanti, che la ragazzina ha ricevuto dopo la visione del suo balletto. La diretta interessata in un'intervista su youtube si è scusata per il suo comportamento, dconfessando che alcuni disturbi mentali le impediscono di pensare in maniera corretta e coerente con il suo credo. La ragazza non avrebbe insomma saputo resistere al richiamo R&B di un brano di Rihanna, scatenandosi nella danze e in un terk scatenato con un ragazzo che indossa una maschera. Nel video indossa un abito lungo e il velo, e si è messa a scuotere il sedere contro l’amica e lo street performer del centro commerciale. L'episodio ha messo in forte imbarazzo la comunità musulmana ma le minacce sono sicuramente da condannare. Un brutto episodio per la ragazza che ha cercato in qualche modo di spiegarsi e fare un passo indietro - "Soffro di depressione e sono praticante solo da due mesi. Ho imparato dai mei errori" - ha infatti concluso.

