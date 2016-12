ATTENTATI BERLINO E ANKARA/ Ecco perché non è opera di lupi solitari

La Turchia si sta devertebrando, ossia si sta lentamente decomponendo nelle sue composite aggregazioni sociali, politiche e militari che hanno dato forma e sostanza al potere di Erdogan fondato sulle coorti dell’Akp, un partito di massa basato sull’anti-ataturkismo e sulla predicazione dell’unità tra principi islamici e principi della sovranità statuale. L’uccisione dell’ambasciatore moscovita, che ha assunto la forma di un vero e proprio scannatoio in presa diretta davanti alle tivù di tutto il mondo, è l’esatta manifestazione di tutto ciò. L’assassino era - perché è stato ucciso dai corpi speciali di pronto intervento - una guardia del corpo dello stesso Erdogan, di strettissima fiducia, che era stato selezionato in quegli anni in cui la Turchia e queste truppe di eccellenza garantivano che funzionasse la membrana osmotica tra la statualità turca e il composito mondo delle meteore del Daesh, ossia dell’estremismo islamico radicalizzato che voleva abbattere Assad e fare della Siria uno Stato islamico.

La Turchia stava nella coalizione formata da Usa, Arabia Saudita e Qatar che aveva, e ha, come fine la sconfitta degli alauiti, l’uccisione di Assad, come è stato ucciso Gheddafi, e la vittoria della bandiera delle leggi della sharia nelle terre di uno Stato che era una punta di diamante dell’antico baathismo. Senonché Erdogan ha sottovalutato una questione essenziale, ossia che tale processo non poteva non compiersi se non con l’aiuto determinante dei curdi peshmerga, ossia dei curdi combattenti, che se avessero contribuito ad abbattere Assad avrebbero rivendicato autonomia e potere in Turchia come in Siria, Iraq e Iran. Di qui la necessità per Erdogan, per tener fede al suo assurdo nazionalismo anti-curdo, di allearsi alla Russia, potenza che aveva e ha un solo fine, ossia difendere e ampliare le sue basi nel Mediterraneo, e quindi in Siria, e quindi ancora difendere Assad a ogni costo, perché nella difesa di Assad e della sua famiglia vedeva e vede una garanzia fondamentale per il suo condominio costruito nei secoli nei mari caldi del Mediterraneo.

Ma non si può seminare vento senza raccogliere tempesta. Il poliziotto apparteneva a quel segmento immenso delle forze di sicurezza turche che avevano creduto nella necessità di abbattere Assad per affermare i principi del nazionalismo turco e del feroce islamismo di combattimento che Erdogan aveva unito per la prima volta nella storia della Turchia all’islamismo medesimo. Si è assassinato l’ambasciatore russo, ma il vero obiettivo era Erdogan e la sua politica che oggi viene vissuta come un tradimento da parte della gioventù che l’aveva seguito nella sua ascesa al potere e che ora si sente tradita. Si è ucciso l’ambasciatore, ripeto, ma si è condannata la politica di Erdogan, incerta, esitante, indecisa e che espone la Turchia a ogni sorta di pericolo sul fronte internazionale, perché ne dilania lo stesso corpo sociale.