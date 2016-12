TERRORISMO/ Mori: il killer di Ankara fa il gioco di Putin, e l'Italia (per ora) non è la Germania

ATTENTATI BERLINO E ANKARA. Un'altra data che va ad aggiungersi al lungo elenco di giorni segnati dal sangue innocente, quella del 19 dicembre 2016. Un giorno particolarmente sconvolgente, che ha visto in azione due volti dello stesso terrorismo, come ha detto a ilsussidiario.net il generale Mario Mori: "Un attentato esclusivamente politico, quello di Ankara, e una strage di innocenti, quella di Berlino, ma che rientrano entrambi nel disegno strategico del terrorismo islamico". Ha impressionato tutti ovviamente di più quello che è successo a Berlino, perché così simile alla strage di Nizza e soprattutto perché ancora una volta mostra che nel mirino ci possiamo essere tutti noi, scelti casualmente. "Sono purtroppo episodi che dobbiamo aspettarci, a meno che non vogliamo considerarci in stato di guerra e vietare ogni mercatino, ogni concerto, ogni partita di pallone" dice Mori. "Per quanto riguarda il nostro Paese, siamo in una situazione particolare rispetto a paesi come Francia o Germania". Ecco cosa ci ha detto il fondatore dei Ros, a capo del Sisde dal 2001 al 2006.

Il terrorismo torna a colpire il cuore dell'Europa e non solo. L'attentato di Ankara che tipo di conseguenze potrà mettere in moto?

Dal punto di vista del terrorismo è stata certo un' operazione di grande rilevanza, ma dal punto di vista pratico non devastante, una sorta di regolamento di conti che ha a che fare con la situazione in Siria. Politicamente invece mette in grande difficoltà Erdogan sia sul piano interno che su quello internazionale.

In che senso?

Sul piano interno dimostra che non ha in mano la situazione, al punto tale che l'autore dell'omicidio era stato in passato parte della sua scorta personale, ma allo stesso tempo così legato al terrorismo da ideare e portare a termine un attentato del genere. Dunque Erdogan rischia di essere ucciso in qualunque momento e non è in grado di gestire alcuna minaccia.

Dal punto di vista internazionale invece?

Da questo punto di vista il giorno dopo Erdogan si è presentato a Mosca insieme agli iraniani ancora una volta con il cappello in mano, in imbarazzo e a chiedere scusa. Per assurdo, l'unico ad averci guadagnato dalla morte dell'ambasciatore russo è Putin.

Parliamo di Berlino. Le intelligence internazionali avevano avvertito del pericolo di attentati in luoghi come i mercatini di Natale, eppure sembra che la sicurezza non fosse così alta. E' stato ignorato il pericolo?

I casi sono due: o ammettiamo di essere in guerra e allora addio ai mercatini di Natale, ai concerti, alle partite di calcio, oppure, anche se in presenza di una guerra asimmetrica, dobbiamo mettere in conto che questi episodi possono accadere.

Ma la gente giustamente ha paura.