ATTENTATO A BERLINO/ Fabrizia, Valeria e Zhang, una speranza più forte dei tir assassini

A Berlino si è consumato l'ennesimo orrore, l'ennesima solenne idiozia; decisa probabilmente da un terrorista "fai da te" secondo le indicazioni delle centrali del terrore. Uno di quei "cani sciolti" che decidono sul momento: un tir fermo sul piazzale ed un'idea criminale nella mente. Un camionista polacco — ma allo stato della vicenda si sa ancora veramente poco — cercando di bloccare i piani del folle di turno, ha forse impedito che l'elenco delle vittime non ripetesse il triste record di Nizza.

Dinanzi a tanto orrore non ha molto senso discettare sul diritto a non mutare le nostre abitudini ed a non cedere al terrore. Non è un problema: la nostra società vive di consumi e di tempo libero. La risposta della lieta euforia insediata di nuovo sul suo trono non tarderà ad arrivare: la nostra macchina dei consumi è molto più potente dei Kalashnikov come dei tir. Così come non ha molto senso discettare sullo scontro tra civiltà, per il semplice motivo che, ammesso che queste civiltà in conflitto si possano ricondurre a degli insiemi unitari, siamo tutti dentro lo stesso universo globale. La legge del mercato e della crescita permanente non concedono margini alle differenze culturali. Proprio per questo l'invito alla jihad — per fortuna — non potrà che restare inascoltato per i milioni di immigrati di fede musulmana che da decenni vivono in Occidente e non hanno nessun desiderio di scambiare la loro vita attuale nei paradisi del welfare con le guerre permanenti tra fazioni religiose imperanti nei paesi d'origine.

La pietà cristiana ci invita allora a guardare da un'altra parte, verso le vittime e i loro cari, coloro ai quali ciascun nome manca. L'Italia ha segnato il suo punto di dolore con una ragazza di trentun anni, Fabrizia Di Lorenzo che lavorava a Berlino da tre anni, dopo una laurea e un master. Il suo nome si aggiunge a Valeria Soresin, di una manciata d'anni più giovane, tristemente trucidata al Bataclan in una sera di novembre dello scorso anno. Ma vorrei aggiungere anche un nome non italiano, quello di una ragazza ancora più giovane, la più giovane di tutte: Zhang Yao, travolta da un treno mentre cercava di recuperare la sua borsa, scippata da tre coetanei, poco distante da un ufficio della questura dove si era dovuta recare per rinnovare il proprio permesso di soggiorno.

Sono tre storie semplici, di altrettante giovani ragazze che stavano cercando di costruirsi un futuro attraverso la strada più difficile: quella che passa per il partire da casa, il cercare spazi e dignità in una città straniera dell'Occidente, dove studiare, apprendere e lavorare.