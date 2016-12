DALLA CINA/ La Turchia è a rischio e può far saltare l'Europa

Anis Amri, il terrorista jihadista tunisino colpevole della strage di Berlino, è stato fermato e ucciso ieri notte dalla polizia italiana. Un successo che non deve far dimenticare il grande rischio che corre l'Europa, con complicazioni che possono essere planetarie. "Berlino dimostra che i terroristi sono più deboli — spiega, da Pechino, Francesco Sisci, editorialista di Asia Times —, che nell'antiterrorismo ci sono stati progressi e che questi vanno proseguiti. Ma l'attentato ad Ankara prova che la Turchia è l'elemento pericolosamente debole di tutto il sistema euroasiatico".

Sisci, l'attentatore tunisino Anis Amri è stato ucciso a Milano in seguito ad un semplice controllo, una "operazione non pianificata" ha detto il questore di Milano. Era arrivato in treno dalla Francia. Come commenta?

Questo purtroppo è un punto inquietante, oggettivamente. L'attentatore è stato in Italia, schedato in Italia, in carcere in Italia, liberato dall'Italia. E' andato in Germania, ha compiuto un sanguinoso attentato ed è stato ucciso in Italia, non catturato e consegnato alle autorità tedesche. Quanto accaduto dimostra che la collaborazione tra forze dell'ordine europee non funziona e che c'è bisogno come minimo di una sicurezza antiterrorismo unitaria europea all'interno dell'area Schengen. Senza questo siamo tutti ostaggio dei terroristi.

E per quanto riguarda l'Italia?

Il fatto che l'attentatore sia stato prima arrestato e dopo ucciso in Italia dimostra che la capacità antiterroristica italiana è senz'altro la più efficace in tutta Europa. Questa capacità dovrebbe essere messa al servizio del continente e non solo limitata all'Italia. Ma esiste una volontà politica forte europea che riesca a imporre a servizi con maggiori o minori margini di autonomia all'interno dell'Europa e di ogni paese, una reale unificazione?

Che impressione si può ricavare, dalla distanza, su questo ultimo attentato che si è verificato nel cuore dell'Europa, a Berlino?

Due elementi. Il primo è più semplice: se si realizza una forza antiterrorismo europea, necessaria alla luce delle connessioni paneuropee dei terroristi e di tutti gli attentati che si sono verificati nel continente, ci avviciniamo a un'unione politica europea.

E il secondo?

Il secondo è più complesso. Questo attentato, come quello di Nizza, rivela che il terrorismo di matrice radicale islamica sta perdendo colpi ed è più debole. L'uso di camion mostra una debolezza organizzativa e militare. Compiere attentati con armi da fuoco ha bisogno di molti più organizzazione: nascondere e spostare uomini armati è più difficile e pericoloso che nascondere e spostare semplici camionisti. Inoltre uomini che sappiano usare le armi hanno bisogno di addestramento, e le armi stesse devono essere trasferite. Il tutto vuol dire molti più soldi e uomini coinvolti. Il fatto dunque che non vediamo uomini armati dimostra che la repressione di ogni stato e la collaborazione europea comincia a funzionare ed è efficace.

D'accordo, ma che futuro ci aspetta?