NATALE/ Mons. Audo (Aleppo): chiediamo a Dio la conversione per noi e l'occidente

NATALE 2016. "Gli alberi sono coperti di neve, proprio come ci si immagina sia a Natale, ma fa anche molto freddo, manca l'elettricità in gran parte di Aleppo. Però c'è una situazione nuova, c'è una piccola gioia nella nostra città: è un Natale in cui non cadono più bombe da una parte e dall'altra, è una situazione nuova per noi". Monsignor Antoine Audo, vescovo della comunità cristiana caldea di Aleppo, che è sempre rimasto qui durante questi lunghi anni di guerra, parla con tono commosso, ma anche pieno di dignità. Certo, è un Natale diverso dopo quattro lunghi anni di massacri, la gente comincia a tornare, ci dice, ma c'è anche "la paura di provocazioni, di qualche azione violenta che tocchi questo Santo Natale. E ci sono tanti poveri per le strade, al freddo". C'è una speranza però che si fa concreta e che ha bisogno del contributo e del sostengo di tutti i cristiani, anche di noi che viviamo in occidente: "I cristiani qui come in Europa devono essere sempre una presenza nella società, non lasciarsi deviare dal laicismo e dalla secolarizzazione. C'è bisogno di riscoprire una visione antropologica che dia sostanza a un nuovo umanesimo, come ci ricorda sempre papa Francesco, in cui l'uomo di qualunque cultura e religione venga rimesso al centro".

Monsignor Audo, le notizie che riceviamo qua in Italia sono contrastanti: ci dicono che prosegue l'evacuazione dei civili, ma anche che alcuni di loro stanno tornando per la prima volta dopo anni ad Aleppo est. Come è la situazione reale?

Ci sono alcune famiglie che stanno effettivamente tornando, lo abbiamo visto nella nostra comunità. Tornano dalle montagne dove erano andati a nascondersi da tempo, tornano per vedere in che condizioni sono i loro negozi e le loro fabbriche, là dove fino a pochi giorni fa c'erano gruppi armati. Tornano anche per celebrare il Natale qui ad Aleppo, non sappiamo dire se poi si fermeranno. Non è un ritorno di massa, ma sono gruppi anche piuttosto consistenti.

Lei in questi anni di guerra ha sempre detto che era necessario fermare l'esodo dei cristiani dalla Siria. Pensa che adesso sia possibile tornare all'antica convivenza con i musulmani, come è stato in Siria per secoli?

Mi faccia ripetere ancora, come ho detto tante volte, che questa non è una guerra tra cristiani e musulmani, questo è falso. Certo, tanti cristiani sono stati vittime di violenze, ma si tratta di una lotta fra musulmani sunniti e sciiti che si è propagata nel nostro Paese. Questa è una cosa su cui essere chiari e precisi.

Lei è sempre rimasto ad Aleppo in tutti questi anni di guerra: in che modo si è rivolto ai suoi fedeli in questi momenti difficili?