NATALE/ Patton (Custode di Terra Santa): forse è più facile ricostruire la Siria che l'Europa

"L'unica vera novità è quella portata dall'incarnazione del Figlio di Dio, dalla sua passione, morte e risurrezione". Ruota tutto intorno a questa pietra viva, a questa certezza, il dialogo con padre Francesco Patton, trentino di nascita, eletto alla Custodia di Terra Santa nel maggio scorso. "La nostra fede — spiega padre Patton al sussidiario — non si basa su un mito ma su qualcosa che è avvenuto nella storia. Dio ci offre accoglienza, perdono, salvezza e vita nuova attraverso il suo figlio Gesù". Questo è il cuore della fede, la misericordia alle quale papa Francesco richiama continuamente la Chiesa.

Padre Patton, lei non è solo il custode dei luoghi santi, ma il superiore dei frati minori che vivono in tutto il Medio oriente. Qual è il suo personale bilancio di questi sette mesi alla Custodia?

Più che il superiore sono chiamato ad essere il loro custode, parola molto bella perché biblica — richiama il custodire il gregge, la casa, la famiglia —, e usata da san Francesco per esprimere il servizio che dobbiamo svolgere tra fratelli per aiutarci reciprocamente a vivere la nostra vocazione, ciascuno secondo le proprie responsabilità. Il mio personale bilancio è di essere a metà del mio "noviziato" in Terra Santa e quindi ho ancora moltissimo da imparare, ma posso dire di essere contento della disponibilità incontrata nei miei fratelli, nella gente e anche in campo ecumenico.

Che senso ha oggi, con i cristiani che sono ovunque nel mondo, custodire i luoghi santi?

Che senso ha custodire la memoria delle nostre origini? Ha il senso di essere consapevoli delle nostre radici per poter vivere oggi con umiltà e consapevolezza la nostra fede. Il nostro, purtroppo, è il tempo della "memoria corta", dove conta solo ciò che è nuovo. Ma qui, in realtà, noi custodiamo i luoghi in cui è possibile ricordare che l'unica vera novità è quella portata dall'incarnazione del Figlio di Dio, dalla sua passione, morte e risurrezione. Ci sono forse novità più grandi o più importanti del fatto che Dio abbia colmato la distanza che separava noi da Lui proprio qui, a Nazareth e Betlemme? O c'è una novità più grande di quella che sprigiona dal Sepolcro vuoto che testimonia che la morte è veramente sconfitta per sempre e lo testimonia a tutti coloro che sanno vedere i segni di Dio e credere a ciò che Dio ci dice attraverso quei segni? Custodire questi luoghi significa offrire a quanti vengono qui la possibilità di "toccare" quello che il beato papa Paolo VI chiamava giustamente il Quinto Vangelo. Custodire i luoghi santi e renderli accessibili ai pellegrini vuol dire affermare fisicamente che la nostra fede non si basa su un mito ma su qualcosa che è avvenuto nella storia. Per usare il linguaggio del Nuovo Testamento, qualcosa che è avvenuto "nella pienezza dei tempi".

Si è chiuso il Giubileo della misericordia. Papa Francesco parla di misericordia ogni momento. Perché? Cosa aggiunge la misericordia a quello che già sappiamo della verità, con la nostra fede?