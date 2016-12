CASO REGENI/ Il "Mario Rossi" degli ambulanti e il cortocircuito di una narrazione sbagliata

La "verità su Giulio Regeni", invocata da migliaia di striscioni e manifesti in giro per l'Italia, alla fine qualcuno l'ha raccontata. Non sappiamo se è verità o - più verosimilmente - una "post-verità". Non sappiamo neppure chi è davvero Mohamed Abdallah (che già in italiano suona più o meno "Mario Rossi"), né cosa sia in realtà il "sindacato autonomo degli ambulanti" di cui Abdallah sarebbe leader al Cairo.

Sappiamo che, undici mesi dopo la tragica scomparsa del ricercatore italiano, Abdallah - il cui nome galleggiava già da settimane sulla cosiddetta "inchiesta" condotta sulla morte di Regeni - si è autodenunciato per aver denunciato il ricercatore italiano al ministero degli Interni egiziano. Il tragico destino di Regeni sarebbe maturato dopo l'ultimo incontro con Abdallah, il 22 gennaio scorso. Ora quel destino potrebbe compiersi definitivamente: con l'auto-chiamata di correo di un fiancheggiatore dei servizi di sicurezza egiziani.

Questi ultimi rimangono responsabili materiali dell'esecuzione di Regeni, ma vengono certamente alleggeriti sul piano dell'immagine dall'uscita allo scoperto di una sorta di "mandante". Un tizio già messo nel mirino da un'amica di Regeni: Hoda Kamel all'Egyptian Center for Economic and Social Rights. Sarebbe stato il capo degli ambulanti - ambiente che sarebbe infiltrato dall'intelligence egiziana - a volersi liberare di quell'italiano che poneva "domande strane" su temi di "sicurezza nazionale". Una spia zelante in una fase in cui il potere del generale Al-Sisi era ancora in via di consolidamento, e anche i diversi servizi di sicurezza - in conflitto - potevano essere più instabili e reattivi. Una concatenazione dagli esiti inaccettabili, ma tanto sarebbe stato.

Non sappiamo se all'opinione pubblica italiana, agli attivisti del "caso Regeni" questo esito potrà piacere (resta certamente incommensurabile il dolore della madre del ricercatore e dei suoi familiari). Nel frattempo, lo scacchiere politico-economico del Mediterraneo italo-egiziano si è rimesso in moto. Appena prima di Natale l'Eni ha annunciato di aver ceduto alla russa Rosneft il 30% della concessione offshore di Shorouk. Qui il Cane a Sei Zampe (storico supporter dell'Egitto laico fin dai tempi del golpe del generale Nasser) ha individuato nel 2015 il giacimento super-gigante di gas "Zohr" da 850 miliardi di metri cubi. Un anno dopo - cioè anche dopo la "decantazione" del caso Regeni - l'Eni incassa 1 miliardo e coinvolge sul gas mediterraneo-egiziano la compagnia statale della Russia di Vladimir Putin: naturalmente dopo la vittoria di Donald Trump alla casa Bianca e quando già stava maturando la "soluzione russa" per la crisi siriana.

Sono fatti angolosi e anti-narrativi, certo: e non potranno certamente andare a genio a chi, nei mesi fra il 2010 e il 2011, ha guardato in tv piazza Tahrir affollata (anche se imponente era soprattutto la folla dei network tv Usa, non diversamente da piazza Majdan a Kiev nel 2014). Alla narrazione progressiva delle "primavere arabe" ha partecipato, voleva partecipare anche Regeni: che non a caso aveva come base l'American University del Cairo ed era in contatto non solo con Cambridge ma anche con alcuni centri di ricerca di politica internazionale in Gran Bretagna e Usa.