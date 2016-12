OBAMA vs PUTIN/ E Trump: due ipotesi dietro l'"attacco" dell'ex presidente

La recente campagna presidenziale americana è stata una delle più discusse, con due candidati "fuori sistema" fortemente contrastati dagli apparati dei loro partiti: il Democratico Bernie Sanders, sconfitto, e Donald Trump, eletto presidente. La battaglia è continuata anche dopo la elezione di Trump con una serie di tentativi per contrastare la sua elezione, oltre che con manifestazioni di protesta particolarmente vivaci. Alcuni di questi tentativi appaiono abbastanza pretestuosi, come la continua sottolineatura del maggior numero di voti popolari ottenuti da Hillary Clinton per indicare una sorta di non legittimazione di Trump alla presidenza. Quasi si volesse far dimenticare che il sistema elettorale è di tipo uninominale, dove contano i voti attribuiti al collegio elettorale dai vari stati e non è inusuale che il vincitore ottenga meno voti popolari del perdente. Il collegio elettorale è stato sottoposto a pressioni per cercare di convincere i grandi elettori repubblicani a non votare Trump, una strada in salita dato che ha superato di 36 voti la maggioranza richiesta per l'elezione. L'esito è stato paradossale, perché sono stati più numerosi i delegati democratici contrari alla Clinton rispetto ai repubblicani che non hanno confermato Trump.

Durante le primarie, i computer del Comitato nazionale del Partito democratico sono stati violati da hacker e i dati resi pubblici hanno indicato un chiaro boicottaggio di Sanders da parte dell'apparato del partito. Una "preferenza" diventata evidente durante le votazioni, con la schiacciante maggioranza dei voti dei rappresentanti del partito a favore di Hillary. Distorsioni che hanno già portato alla richiesta di revisione delle norme che regolano le primarie democratiche, troppo sbilanciate a favore dell'apparato di partito.

Anche le indignate reazioni per le supposte interferenze russe lasciano piuttosto perplessi. Gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione di ingerenza nelle elezioni di altri Stati, si pensi solo all'America Latina, e non sempre limitate a violazioni di computer. Queste operazioni potevano essere considerate una conseguenza della contrapposizione con il blocco sovietico, ma la caduta dell'Urss non vi ha apparentemente posto fine. Nel 2014 si è verificata una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Germania proprio per le attività di spionaggio americane sui vertici dello Stato tedesco, cioè di un alleato. Quest'anno, in occasione del referendum sul Brexit, Obama è intervenuto pesantemente in favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, così come sono difficilmente negabili le interferenze nella crisi ucraina. L'elenco potrebbe continuare e potrebbe essere esteso a tutti i servizi segreti del mondo. Appare quindi del tutto strumentale e a fini di partito l'indignazione per le eventuali interferenze russe. Oltretutto, queste polemiche rischiano di evidenziare come i russi si siano dimostrati molto più abili degli americani e della loro vantata superiorità tecnologica.