EUROCRAZIA/ La fine pronta per il "Titanic" di Bruxelles

Il presente come storia, così non inseguiamo le cronache del nostro tempo, alla ricerca di chiavi di lettura risolutive. La "post-truth" era nelle cose da tempo: tutto è interpretazione, l'aveva già affermato Nietzsche. Ecco perché seguire il vecchio brontosauro marxista Paul Sweezy può ancora giovarci: il presente come storia. I fatti sono come i problemi secondo lo psicanalista americano James Hillman: emblemi. Il presente come storia significa trovare un epicentro della disgregazione, senza ridere, né piangere, ma comprendendo: di che si tratta?

Dopo il 2011, ossia dopo la tornata gigantesca e paradossale della cosiddetta "primavera araba", l'intero asse del Mediterraneo, a noi prossimo come carne della nostra carne, si è sfaldato, e l'assassinio plebeo di Gheddafi ha sancito la fine di un mondo. Il 2016 ha ricomposto i pezzi di questa polveriera a cielo aperto: Obama, già dal 2009, col famoso e specioso discorso al Cairo, aveva posto le premesse del "post" Europa mediterranea. Noi siamo sprofondati in questo gorgo abissale. L'Obama sfrattato dalla Casa Bianca si appoggia su Cuba e piange sul Giappone della Seconda guerra mondiale.

Intanto la Siria stava pagando il prezzo della verità mancata, dopo il primo colpo a un Iraq in ginocchio e in mano al jidahismo "post"-tutto dell'Isis. Perfino Al-Qaeda ha preso le distanze: non ci sono più i terroristi di una volta. Ammazzare donne e bambini inermi, decapitarli e metterli sulla scena non rompe soltanto un tabù ancestrale, ma riecheggia il nullismo di chi non combatte questa barbarie con l'arsenale della verità e della forza contro l'aggressore. Ma…ecco il punto: ciò non può essere fatto, sia chiaro, dicono alla Casa Bianca, perché l'Isis è un'invenzione a stelle e strisce, di fatto. Carter aveva fatto a suo modo un disastro analogo con l'Afghanistan messa in mano ai talebani in funzione anti-Urss.

Putin è figlio di quella vittoria dell'Urss imperiale, ancorché già boccheggiante, a meno di un decennio dal disastro di Chernobyl: l'Occidente è stato salvato dai comunisti russi, in quell'occasione. E oggi lo sta salvando l'ancora comunista postmoderno e religioso Putin. Ecco perché è l'unico leader del mondo global rimasto in piedi: il '900 si è pulito le scarpe di fronte alla soglia della sua abitazione e d'un tratto, nel nulla descritto da Tremonti un decennio fa, vince chi vede il diavolo ritto in piedi e lo abbatte. Tutto qua. È tutto residuale oggi, vince chi rimane in piedi, anche per mancanza di vigore dell'avversario: il '900 è davvero finito.

Nella teoria dei giochi qualcuno deve sempre vincere. Ma il gioco a somma zero è sempre dietro l'angolo. Accade semplicemente ciò che deve accadere, come prevede il principio di Dilbert. La possibilità spesso è inseparabile dalla necessità. Coscienza della necessità è imperativo categorico della mente storica, dunque. Esempio concreto: Obama e la Merkel si sono fatti male con il Ttip, il trattato commerciale Usa-Ue. Elementare, Watson! È finito l'asse atlantico, come puoi regolare i rapporti commerciali tra due assi perdenti? La Germania fa cassa con la crisi dell'Europa mediterranea e strangola la Grecia, insieme alla Francia, sull'acquisto delle armi, l'export è dettato dall'arretratezza economica, almeno parziale, dell'area mediterranea, sotto schiaffo con la crisi permanente dei migranti, alleati oggettivi della Merkel. La Germania oggi paga a caro prezzo la presenza del terrorismo dei "lupi solitari", nel mare magnum del suo nullismo strategico. Figlio della crisi dei fondamenti religiosi del luteranesimo, del comunismo ex-Ddr elevato ad assetto sistemico, con la Merkel, e della deriva storica dell'Ue.